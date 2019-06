Ordfører ble sykmeldt etter langvarig netthets

Mister kontrollen

Ifølge KS-rapporten, som over 1700 folkevalgte fra hele landet har deltatt i, får lokalpolitikere hatefulle ytringer gjennom forskjellige kanaler, men de fleste kommer via internett, gjerne via sosiale medier. Kommentarfelt og nettfora blir også hyppig brukt.

Maurstad forteller at hun har fått noen direktemeldinger, men det meste har kommet via sosiale medier.

– Når du får en melding er det bare du som ser den, men når det for eksempel skrives på Facebook ser alle det, og det er ikke så kjekt å lese sånt om seg selv, sier hun.

Hun forteller at mange av kommentarene kommer på lenker til nyhetssaker som blir delt.

– Lokalavisen og media har moderatorer, men når sakene deles videre, mister man kontrollen. Jeg har ikke oppsøkt det selv, men jeg har sett nok allikevel, sier ordføreren.

Ble syk

Maurstad fant stadig på nye unnskyldninger om at hun måtte tåle kommentarene, men så sa kroppen stopp.

– Jeg våknet opp en morgen og hadde ingen krefter. Jeg kastet opp, blødde neseblod og ble sendt på sykehus for en sjekk, sier hun.

På sykehuset konkluderte de med at det var stress som hadde slått ut i fysiske plager. I januar 2018 ble ordføreren sykmeldt i to uker.

– Jeg tror nok at det at jeg ble syk gjorde at jeg våknet opp litt og var mer åpen om hva jeg følte. Jeg åpnet opp for familie, venner og politikerkolleger, sier hun.

– Dette må vi faktisk snakke om, legger hun til og forteller at hun har fått mange tilbakemeldinger fra andre politikere som har slitt med det samme.

Trusler og vold

Den siste tiden har også andre lokalpolitikere fortalt om ubehagelige episoder, spesielt i forbindelse med bompengesaken.

Klepp-ordfører Ann Mari Braut Nesse (H) fortalte i slutten av mai om trusler mot både seg selv og hele familien på grunn av hennes standpunkt i bompengedebatten.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt har blitt sprayet ned med kumøkk, fortalte ordføreren på en pressekonferanse.

Kort tid etter kunne Ap-byråd i Bergen, Anna Elisa Tryti, fortelle at hun lever med voldsalarm og at hun er redd for å gå alene på gaten på grunn av trusler.

Vågsøy-ordfører Kristin Maurstad mener kommunepolitikken av natur gjerne er preget av at det gjennomføres endringer som skaper konflikter og sterke følelser.

– Kommunepolitikken er dessverre slik at vi i stor grad må diskutere hva vi må kutte i stedet for hva vi kan løyve penger til, så det ligger gjerne i sakens natur at det blir negativt pregede saker med konflikter. Lokalavisene er flinke til å ta opp positive saker, men det er ikke alltid så lett, og vi kan jo ikke styre pressen, de må kunne skrive det de vil, sier hun og legger til:

– Jeg har full respekt for at folk mener noe, men det handler om måten man viser sinne på.

Konsekvenser

I tillegg til at hun ble syk, forteller ordføreren at hetsen har fått andre konsekvenser.

– Jeg sluttet å gå på butikken og holdt meg unna forsamlinger. I små bygder kjenner du folk, så du vet jo hvem som har skrevet disse tingene. Jeg ble rett og slett skyggeredd og det må jeg innrømme at jeg føler på ennå. Dette er ting som sitter i, sier hun.

Og den følelsen er ordføreren ikke alene om. I rapporten til KS forteller anonyme lokalpolitikere om konsekvenser både for seg selv og sine nære. En forteller at ytringene går hardest utover vedkommendes familie. En annen forteller om barnebarn som plutselig ikke blir invitert i barnebursdager lenger.

Nå håper Kristin Maurstad at hun ved å fortelle sin historie, kan bidra i kampen mot hetsen.

– Vi ønsker jo en offentlig debatt og at Facebook og andre medier skal være en plass hvor man kan mene noe, og vi som politikere må tåle å få kjeft, bli motsagt og til en viss grad bli kalt for tullinger, men vi skal ikke tåle å bli kalt alt mulig. Det handler om en grense som rett og slett går ved normal folkeskikk, sier hun.

Blant annet har hun fortalt om sine opplevelser på fylkestreff for AUF. Tanken på unge politikere som skal inn i bransjen var blant faktorene som gjorde at hun selv valgte å fortsette. Ifølge KS sin undersøkelse er det høyere sannsynlighet for å utsettes for hatefulle ytringer jo yngre man er.

– Skal jeg stå der og snakke til AUF om at de må stå på og så skal jeg selv stikke av fordi jeg har opplevd dette? Vi har ikke råd til å kaste vekk ungdomspolitikere på grunn av dette. Det er så skammelig at jeg har ikke ord for det, sier hun.