TV 2 møtte radioprogramleder Marte Bratberg og moteekspert Janka Polliani på Elle-festens røde løper tirsdag kveld.

Der snakket vi om podcasten med det noe uoriginale navnet «Janka og Martes Podcast». Selv om navnet kanskje er litt dølt, er innholdet alt annet.

Orgasme på lufta

De tusenvis av følgerne som hører på den åpenhjertige og humoristiske podcasten satt kaffen i halsen da de lyttet på en fersk episode.

40-åringen gjorde nemlig et forsøk på å fake en orgasme mens lydopptaket surret og gikk.

– Det var helt forferdelig å høre på. Når bestevenninna di... Det både så og hørtes ut som at hun kom, sier Bratberg til TV 2.

Polliani sier hun gjorde det for å poengtere at hun aldri i hele sitt liv har latet som noe slikt med en partner.

– Du var litt for god til å late som at du aldri har gjort det, kontrer 29-åringen.

Porno

Det morsomme radioøyeblikket har skapt mange reaksjoner.

– Vi har fått mange meldinger i etterkant. Pod-lyttere sier at de har lyttet på podcasten i det offentlige rom. At naboer, mødre og fedre tror de hører på porno, sier Polliani lattermildt.

De to kjendisene forteller at noe av bakgrunnen til podcast-suksessen er at de tør å snakke om veldig personlige ting, rett og slett fordi de glemmer hvor mange som hører på.

