Mener Ludvigsen utnyttet psykisk utviklingshemmet mann – forsvaret vil trekke frem gammel sak som bevis

– Kjente alle

Han viser til at retten var enige med han i dette, ettersom de skal ha avslått å gi forsvaret innsyn i saksdokumentene fra etterforskningen den gang.

– Det er dessuten er en vesentlig tilleggsbelastning at motparten bruker en eldre sak hvor han er fornærmet, sier Strømmen.

Da rettssaken mot Ludvigsen begynte tirsdag, vitnet en 25 år gammel mann som skal ha blitt seksuelt utnyttet i seks år.

Han forteller at han Ifølge mannen, som i dag har blitt 25 år gammel, begynte den seksuelle kontakten med kommentarer på Facebook-bilder. Deretter utviklet det seg raskt til en hånd på låret under en biltur, ifølge fornærmede.

– Han sa at han kjente alle. Politiet og myndigheter. Han sa at kongen var bestevennen hans. Og han sa at han kunne ringe både UDI og IMDI, og at de kunne få meg kastet ut av Norge, forteller mannen gråtkvalt.

Svein Ludvigsen, som nekter straffskyld, begynner sin forklaring torsdag morgen.

Det er satt av elleve dager til behandlingen av rettssaken.