Tordenvær stoppet kampen i 42 minutter – så løsnet det for Sverige

Chile – Sverige 0-2 (0-0)

Kampen mellom Sverige og Chile ble stoppet i det 71. minutt på grunn av lyn og tordenvær på stillingen 0-0.

– Jeg sitter her og er helt sjokkert. Det er så uvanlig at man knapt vet hvordan man skal reagere når slike ting inntreffer, sa TV 4s Lotta Schelin under det lange avbrekket i spillet, ifølge Aftonbladet.

– Jeg har aldri vært med på at de har stoppet en kamp på denne måten, sa ekspertkollega Malin Swedberg.

Først etter et opphold på 42 minutter kom kampen igang igjen. Og da kampuret viste 82 minutter dukket Kosovare Asllani i feltet og klinket inn 1-0-scoringen for Sverige.

På overtid punkterte innbytter Madelen Janogy kampen da hun vakkert satte inn 2-0-scoringen. Dermed vant de svenske jentene VM-åpningen 2-0 mot Chile, og fikk en pangstart på mesterskapet.

– Det målet rangerer jeg høyt, sa Sveriges første målscorer, Asllani til TV4 etter kampen.

– Det var utrolig deilig å sette den scoringen. Jeg sa selv i regnavbruddet at vi ikke skulle tape noen poeng i dag, vi ønsket virkelig å vinne og vi fortjente å vinne, sa hun.

Innbytterhelten Janogy var selvsagt også fornøyd.

– Så utrolig deilig. Fantastisk. Jeg var ikke nervøs da jeg kom inn, jeg følte meg ganske rolig. Jeg visste hva jeg skulle gjøre, nemlig å komme inn med mye energi. Det føles utrolig mektig, sa hun til TV4.

Sverige møter Thailand i sin neste kamp i gruppespillet. Med seier der vil Sverige ta et stort skritt mot avansement.

Etter tirsdagens seier er Sverige favoritt til å avansere fra gruppe F sammen med USA. De to beste lagene i hver av de seks VM-gruppene, samt de fire beste treerne, går videre til åttedelsfinalene.

– Den redningen var kunst

Sverige skapte noen store sjanser i førsteomgangen mot Chile. Men de svenske jentene maktet ikke å få ballen i mål de første 45 minuttene på Roazhon Park.

Det kan Chile først og fremst takke keeper Christiane Endler for, for hun stod for det som må være den beste redningen hittil i VM da hun med et tigersprang hindret Linda Sembrant scoring i det 25. minutt.

– Det var stor kunst det Endler drev med da hun reddet den. Den redningen var så fantastisk at den var verdt hele inngangsbilletten alene, mente NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.