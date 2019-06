– Kampen går på repeat. Folk sovner ikke før fire om natten

Kapteinen innrømmer at det er vanskelig å få spist alt man skal

Maren Mjelde forteller at hun selv sovnet klokken to og at hun stiller utladet etter en god natts søvn. Det største problemet for kapteinen er imidlertid mengden fôr som må inntas før kamp.

– Det er jo veldig viktig å spise for å prestere, rett og slett. Kampdagen er egentlig ekstrem med tanke på inntak av mat. Hva skal jeg si? Det er vanskelig å få i seg så mye mat som det vi får servert. Men skal man prestere, så er det viktig å ha nok energi, sier 29-åringen.

Martin Sjögren, som kun tok seg tid til å se 1. omgang om igjen før han la seg i natt, forklarer at det er en ekstra utfordring med de sene kamptidspunktene Norge har vært overfor så langt i mesterskapet.

– Det er klart det er litt annerledes for oss. Det er ikke mange som er vant med å spille så sent. Det blir sene kvelder, så derfor blir de to dagene som kommer nå ekstremt viktige. Først for å fylle på alt med væske og mat, men også å få sove og hvile. Det er den beste måten å hente seg inn på, sier landslagssjefen.

– Det er veldig viktige timer

Torsdag er det restitusjonstrening for de som var på banen i Nice onsdag, mens resten av gruppen har en tøffere trening. Fredag får hele gruppen fri, før det skal drilles igjen inn mot Sør-Korea-kampen som spilles mandag. Sjögren poengterer også hvor nøyaktig man må være i timene etter kampslutt i et mesterskap som dette.

– Det er veldig viktige timer. Vi har en «recovery-strategi» for påfylling av energi, der det først handler om å fylle på så fort som mulig med væske. Så har alle egne saker som de skal stappe i seg innen de går i mixed zone. Deretter har vi litt ulike strategier.

– Vi har selvsagt middag når vi kommer tilbake, men etter det så handler det jo om å finne roen så fort som mulig. Det er klart at etter en sånn kamp som i går med fullsatte tribuner og alt det som hendte, så er det klart at det ikke er helt enkelt å få ned pulsen. Da har vi litt ulike tilbud til dem på hva som kan være bra å gjøre for at man kanskje skal kunne få komme i ro, for å sovne, og så har vi litt senere frokoster og sånt. Vi har en klar strategi for hvordan vi skal gjøre det for at man best mulig skal hente seg inn igjen, forklarer han.

PS! Også den siste av Norges tre innledende VM-kamper går sent på dagen. Mandag klokken 21.00 står Sør-Korea på motsatt banehalvdel i Reims, i det som blir en avgjørende kamp for videre deltakelse i mesterskapet.