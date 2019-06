– Det er fra Trine Rønning, som jeg nesten har delt mer seng med enn noen andre

7. Elise Thorsnes

Det er på grunn av Trine Rønning, som er en av mine beste venninner og som jeg nesten har delt seng med mer enn jeg har gjort med noen andre. Da hun sluttet, ville jeg at jeg skulle ha det, og det ville vel hun og. Jeg skal ta godt vare på det nummeret og gjøre henne stolt.

8. Vilde Bøe Risa

Jeg har alltid likt nummer åtte. Egentlig nummer seks, men det har jo kapteinen. Det går på antall landskamper, og hun har vel hundre-og-tretti-et-eller-annet, så den la jeg ganske død tidlig. Så det var ganske opptatt, og nummer åtte har jeg alltid likt. Jeg tror faktisk pappa spilte med det også, så da var det det jeg tok.

9. Isabell Herlovsen

Da jeg først kom inn på landslaget som 16-åring så tror jeg det var Anita Rapp som hadde det nummeret. Hun ga seg da jeg kom inn, og da var det nummeret ledig. Så da tok jeg det nummeret. Siden har det vært det, og jeg føler jo jeg at jeg er en nummer ni, da. Det er litt kjipt at jeg ikke har den i Kolbotn, men ni er meg.

10. Caroline Graham Hansen

Jeg var ung, meget amibiøs og tieren var ledig da jeg kom opp som 18-åring, og jeg var frekk nok til å ta det. Og så har det på en måte blitt mitt. Ser jeg tilbake på det nå, så er det liksom sånn «shit, at jeg turte å være så frekk». 18 år og bare «hei, den skal jeg ha». Men nå er den jo min. Det er hierarki, der den som har flest kamper får velge først, og så er det litt på ansiennitet. Så selv om du ikke har så mange kamper, men alltid har vært med, så skal det godt gjøres at du mister det nummeret.

11. Lisa Marie Utland

Elleve er yndlingstallet mitt, og jeg er veldig heldig som får ha det både i klubb og her nå. Så jeg er fornøyd. Jeg har vel ikke alltid vært det, det har jeg ikke, men jeg har alltid hatt lyst til å være det. Det er bare yndlingstallet mitt, rett og slett. Har ikke alle et yndlingstall?

12. Cecilie Fiskerstrand

Det var det jeg fikk, så det er egentlig ingen spesiell grunn. Jeg er ikke så veldig opptatt av draktnummer egentlig. Jeg er ikke så opptatt av draktnummeret, men jeg har lyst til å spille, ja. (sistnevnte på spørsmål om målet er draktnummer én på sikt)

13. Therese Sessy Åsland

Det er mitt favorittnummer. Jeg har hatt det veldig lenge, og var egentlig veldig glad da jeg fikk det på den første samlingen. Da tenkte jeg «yes, da er det bare å kjøre på». Før i tiden, da jeg var yngre, så var det jo ingen som ville ha 13. Så det ble veldig enkelt. Det var veldig mange som kriget om alle andre tall, så jeg tenkte «da tar jeg 13, så er det i hvert fall ingen som kommer til å ta det». Veldig enkelt.

14. Ingrid Syrstad Engen

Det er egentlig helt tilfeldig. Det var det som var ledig. Jeg har ikke så mange landskamper, så da får jeg ikke lov til å krige om de andre. Det ble 14 av en ren tilfeldighet.

15. Amalie Eikeland

Det var det nummeret jeg fikk, men jeg er egentlig veldig fornøyd. Jeg har vært 15 i de to siste klubbene jeg har spilt også, så jeg er veldig fornøyd med det nummeret. Det var tilfeldigvis det jeg ble i Arna/Bjørnar, og så får man jo et forhold til det nummeret. Så fikk jeg det i Sandviken og, og da jeg fikk det her og, så var jo det veldig kjekt.

16. Guro Reiten

I Trondheims-Ørn har jeg alltid vært nummer åtte, men så var åtte opptatt, for jeg vil jo være Steven Gerrard. Så da ble det 16. To ganger åtte. To ganger Steven Gerrard. Nå trives jeg i16 da, så det er på en måte blitt mitt nummer.

17. Kristine Minde

Jeg hadde egentlig 19 først, og så kom Ingvild Isaksen tilbake, og så spurte hun meg veldig fint om hun kunne få 19. Så da ga jeg det til henne, fordi Lene Mykjåland hadde sluttet og gitt fra seg nummer 17. Så da tok jeg heller 17. Jeg hadde jo 17 i Arna/Bjørnar, og 7 er favorittallet. 17 er fint. Det går bra. Det er mitt tall nå.

18. Frida Maanum

Jeg har hatt det siden jeg debuterte. Jeg tror det var litt fordi jeg debuterte da jeg var 18 år, og jeg er nummer 18, så jeg tror det er litt det. Men ellers tror jeg det er litt tilfeldig også. Jeg er fornøyd med 18, altså, så jeg beholder den.

19. Cecilie Redisch Kvamme

Jeg har bare fått det tildelt. Jeg har ikke noe spesielt forhold til det nummeret. Det var det jeg fikk, og det er jeg fornøyd med. Jeg hadde jo veldig lyst på nummer 13, men den har Sessy kapret seg, så da ble det nummer 19 i stedet.

20. Emilie Haavi ( nå reist hjem med skade )

Jeg har nesten vært det så lenge jeg har vært på A-landslaget, tror jeg, siden 2011, 2012, så da har det liksom bare blitt mitt nummer. Jeg har ikke noe sånt spesielt forhold til det fra før, men nå føler jeg jo at det er mitt. Og så er det jo Solskjær da, vettu…

Neida, jeg er ikke så opptatt av det, men jeg husker også at jeg var nummer 20 på Solskjærs talentleir, og da syntes jeg jo at det var veldig stas, fordi han også var der. Og så var det tilfeldig at jeg endte med det her nå. Men jeg er fornøyd med å være 20.

21. Karina Sævik

Det er ingen grunn. Jeg bare fikk 21. Jeg er ikke så nøye på hvilket tall jeg fikk, egentlig. Jeg ville bare bli tatt med. Men alt utenom 13 er bra.

22. Emilie Nautnes

Det har jeg sikkert bare fått. Jeg var 21 på de samlingene i våres, så ble jeg 22. Så, jeg vet ikke. Jeg tenker ikke så mye på tall og sånt.

23. Oda Bogstad

Jeg har det samme som jeg hadde i EM, så jeg er fornøyd med det. Først er det et stort mål og en drøm å komme på A-laget, og så er det videre drømmen å få nummer 1 på drakten til slutt.

