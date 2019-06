Under de aller fleste flyreiser går det rolig for seg. Passasjerer oppfører seg, og alle kommer trygt frem.

I enkelte tilfeller er det likevel noen som lager bråk, og da gjerne til sjenanse for andre passasjerer.

Om du er en av dem som lager bråk under flyturen, kan det koste deg dyrt, skriver FlySmart24, som først omtalte saken.

Aggressive passasjerer

Passasjerer som lager trøbbel på flyet er et problem for flyselskapene.

Ifølge den europeiske flysikkerhets-organisasjonen EASA oppstår det en situasjon som truer sikkerheten gjennomsnittlig hver tredje time. Dette gjelder flyvninger innenfor EU.

Minst syv av ti slike hendelser involverer passasjerer som er aggressive. Rundt én gang i måneden oppstår situasjoner der kabinbesetningen ser seg nødt til å utføre en nødlanding som følge av passasjerers oppførsel.

– Sammenlignet med hvor mange passasjerer vi frakter, er ikke dette et stort problem for oss. Men ett ubehagelig tilfelle er ett for mye, sier SAS' norske informasjonssjef Knut Morten Johansen til TV 2.

Kampanje

Passasjerer som ikke oppfører seg er ikke bare til sjenanse for medpassasjerer, de kan i noen tilfeller også utfordre sikkerheten. Johansen sier SAS er svært oppmerksomme på passasjerenes adferd.

– Fortrinnsvis forsøker vi å følge med på passasjerene før de går om bord, og på den måten fange opp individer som kan skape uro, sier Johansen.

Med sommerferien like om hjørnet går flyindustrien nå sammen om å advare kommende turister om konsekvensene de kan vente seg, dersom de ikke klarer å oppføre seg i kabinen.

Kampanjen «One Too Many», som på norsk kan oversettes til «Én for mye», ble lansert av flyselskapene i forrige uke. Der advarer de uregjerlige passasjerer om hva de kan vente seg, og det kan virkelig bli dyrt.

Dersom du lager så mye bråk at flyet må lande et annet sted enn planlagt, risikerer du å måtte betale opptil nærmere 900.000 kroner i erstatning.

Konsekvensene du risikerer Ingen ferie:

Hvis du anses som uskikket til å fly, kan du bli nektet å gå om bord i flyet. Opptil to år i fengsel:

Dersom du forstyrrer en flyvning, risikerer du to år i fengsel. Opptil 55.000 kroner (5000 pund) i bot:

Dersom du forårsaker at et fly blir forsinket, kan du få bot. Opptil 880.000 kroner (80.000 pund) i erstatningskrav:

Dersom du skaper en situasjon om bord som gjør at flyet må lande et annet sted enn planlagt, eller på annen måte lager ekstrakostnader for flyselskapet, kan du bli pliktig til å betale erstatning. Flyforbud:

Hvis du er årsaken til at et fly kanselleres, risikerer du et varig flyforbud. Kilde: Onetoomany.co.uk

Røyking

De uønskede hendelsene som oppstår om bord i flyet er av ulik alvorlighetsgrad. Johansen sier det fortsatt er enkelte passasjerer som går på do for å ta seg en røyk.

– Når dette blir oppdaget, som det som regel blir, blir det politianmeldt. Hvis det skjer noe så alvorlig at flyet må gå ned på en annen flyplass, blir kostnadene for det adressert til passasjeren.

I fjor sommer fikk en svensk mann 170.000 kroner i bot etter en SAS-flyvning fra Stockholm til Malaga. Mannen gikk inn på do for å ta seg en røyk, og kastet sneipen i papirkurven.

– Vårt fokus på bråkete passasjerer handler om at vi skal ha en så sikker og hyggelig flyreise som mulig. Internasjonale trender viser at dette er et økende problem, og derfor har vi store ambisjoner om å redusere tilfeller av passasjerer som oppfører seg dårlig om bord, sier Johansen.