Tror ikke på franske problemer: – Det går ikke an å være sliten nå

TV 2s ekspert: – Veldig positive nyheter

TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen håper at slitne franske bein kan være nok et element som gir Norge en litt større mulighet enn man kanskje skulle tro i utgangspunktet forut for møtet med en av mesterskapets største favoritter.

– De uttaler at de er slitne og at det har vært en lang sesong. Hvis de er slitne når VM begynner, er det veldig, veldig bra for Norge. Renard har ikke trent, og hvis hun ikke starter, er det veldig positive nyheter.

– I det norske laget er det nå en sånn tro på at de har muligheter, og hvis du får flyten i et mesterskap, så er alt mulig. Når Frankrike sier at de er slitne, og norske jenter er helt «fit for fight», så er det jo muligheter, sier den tidligere landslagsprofilen.

Hun har selv vært del av et norsk lag som spilte EM-finale på Friends Arena i 2013, og da spilte hun sammen med blant andre Caroline Graham Hansen. Sistnevnte gleder seg stort til den spesielle anledningen i Nice onsdag.

– Det blir kult. Jeg står på at det største jeg har vært med på fortsatt vil være da spilte vi EM-finale foran 45000, men det blir veldig spesielt å spille foran over 30000 på et fullsatt stadion i Nice, så det kommer til å bli kult, sier den nylig Barcelona-signerte stjernespilleren til Norge.

Kan bli ny rolle for Graham Hansen

Skal en dømme utifra tirsdagens formasjonstrening, kan det se ut som om Graham Hansen dyttes opp et hakk i en mer hengende spissrolle. Landslagssjefen mener det ikke er snakk om noen stor endring om han faller ned på den varianten fra start i Nice onsdag.

– Caro kommer i så fall nærmere ball, men hun har en fri rolle selv om vi setter henne på kanten. Hun får opptre litt fritt for helt enkelt å kunne bli så mye delaktig i spillet som det går an. Det ønsker vi også nå, uavhengig av om hun starter på høyre eller sentralt. Det er viktig, for hun har en ekstrem X-faktor med tanke på å kunne skape ubalanse hos motstanderen, sier Martin Sjögren.

Han tillegger heller ikke rapportene om et slitent fransk lag veldig mye verdi.

– De har faktisk hatt en ekstra hviledag sammenlignet med oss, så om de sier at de er slitne, får det stå for deres regning. Vi har hatt gode treninger her, og vi kan bare påvirke vår egen situasjon. Det er den som er den viktigste, sier svensken.

Går mot VM-debut for Sævik: – Det er jo sykt

Dersom han velger Graham Hansen på topp, virker det samtidig sannsynlig at også Karina Sævik erstatter Lisa Marie Utland i startoppstillingen og får en rolle som høyrekant mot det franske laget. I denne rollen ble Kolbotn-spilleren også brukt mye i den delen av VM-oppkjøringen som foregikk på norsk jord.

– Hva vil det bety for deg å starte en VM-kamp mot Frankrike?

– Det er jo sykt. Jeg har hørt at det blir utsolgt i tillegg. Det blir en fin VM-debut, det, sier Sævik.

23-åringen har kapret overskriftene denne våren etter drømmemålet mot Avaldsnes som gikk viralt, men klarer ikke å se for seg hvordan det vil føles å gjøre det samme på ny i selveste VM onsdag.

– Jeg tror ikke jeg klarer å beskrive det engang. Det var liksom ganske sykt da jeg gjorde det på Kolbotn. Å gjøre det foran så mange tilskuere, har jeg ikke ord for, sier rogalendingen.