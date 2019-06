Ferieparadis rammes av mystiske dødsfall: – Vi vil ikke være de neste

De mystiske dødsfallene ved to forskjellige hoteller i Den dominikanske republikk har tiltrukket seg uønsket oppmerksomhet i øystaten hvis største inntektskilde er turisme.

Totalt seks amerikanske turister har omkommet på øya i løpet av det siste året.

For flere av familiene til de omkomne har tiden i etterkant vært preget av forvirring og lite informasjon, og FBI er til stede for å bistå de lokale myndighetene, melder flere amerikanske medier.

Fire dødsfall på to måneder

Miranda Schaup-Werner (41) var på ferie for å feire sin 10. bryllupsdag da hun døde 25. mai. Hun mistet bevisstheten da hun gikk ut på verandaen, og verken ektemannen eller medisinsk personell ved hotellet klarte å gjenopplive henne.

Like før hun falt om skal hun ha tatt seg noe å drikke fra minibaren. 41-åringen hadde ikke vært i landet i mer enn 24 timer da hun døde.

Fem dager senere ble Nathaniel Edward Holmes (63) og Cynthia Ann Day (49) funnet døde på hotellrommet sitt. De hadde forlovet seg like før de dro til Den dominikanske republikk.

Alle tre døde på hotellet Bahia Principe i Punta Cana.

For et par dager siden ble det også bekreftet at 67 år gamle Robert Wallace døde mens han var på ferie i landet sammen med sin kone og 12 år gamle sønn i april. California-mannen bodde på Hard Rock Hotel & Casino i Punta Cana, og ble brått syk etter å ha forsynt seg med whisky fra minibaren.

– Det er noe skittent på bunnen av dette

I tillegg til de fire dødsfallene de siste to månedene, døde David Harrison (45) og Yvette Monique Sport (51) ved de samme hotellene i fjor. Søsteren til Monique, Felecia Nieves, sier at 51-åringen – i likhet med Schaup-Werner og Wallace – hadde tatt seg et par drinker fra minibaren, før hun deretter la seg til å sove. Hun våknet aldri opp igjen.

Ifølge myndighetene skal begge to ha omkommet av hjerteinfarkt, men Nieves reagerer på at hun aldri har fått obduksjonsrapporten til sin søster.

– Vi ble lovet at vi skulle få den i løpet av tre måneder. Nå har det gått nesten ett år og vi har ikke fått noe, sier hun ifølge CBS News.

– Det er noe ... noe skittent på bunnen av alt dette. Hun var 51 år gammel, i relativt god form, og det var ingen grunn til at hun skulle dø så plutselig på ferie, sier hun videre.

Det er foreløpig ikke etablert noen medisinsk fellesnevner mellom de seks dødsfallene. Wallace, Schaup-Werner og Monique hadde alle tatt seg noe å drikke fra minibaren like før de døde, men det er ikke kjent om dette er tilfellet med de tre andre.