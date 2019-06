Allianz Riviera, Nice (TV 2:)

Tirsdag kveld møtte landslagssjef Martin Sjögren og kaptein Maren Mjelde pressen på den offisielle pressekonferansen forut for onsdagens storkamp mot Frankrike.

Det som kanskje var ventet å bli en seanse pepret av spørsmål om Ada Hegerberg ble i stedet en virkelighetsorientering for den franske pressen, som fikk en forklaring på det sterke samholdet i den norske troppen.

– Vi er en veldig tett og sterk gruppe, som har utviklet sterke bånd sammen over lengre tid. Dette samholdet er en av våre viktigste parametere i laget. Samtidig er vi her for å vinne en fotballkamp.

– Vi er ikke her for å være fornøyd med det vi har gjort til nå. Vi gjorde en bra prestasjon mot Nigeria, men det var en av tre kamper i gruppespillet. Nå er vi her for å prestere på et veldig høyt nivå, og gjør vi det, så har vi en god sjanse til å vinne. Ambisjonen er å vinne, selv om vi smiler, sa Martin Sjögren.

– Et bevis på at utviklingen er enorm

Gjennom hele den snaut 20 minutter lange seansen ble det faktisk ikke stilt et eneste spørsmål om Lyon-profil Hegerberg, men flere der Norges landslagssjef fikk muligheten til å svare på hvor gode Frankrike er. Gang på gang valgte han imidlertid å trekke frem sitt eget lag, samt hylle utviklingen på feltet.

– De er en av de største favorittene. Men det begynner å bli ganske jevnt i kvinnefotballverden, det ser vi på kampene som har vært til nå i VM. For meg er det et bevis på at utviklingen er enorm. Frankrike er bra, men det er mange andre også som er bra. Vi er ett av de lagene. Frankrike er et bra lag, men vi er også et jækla bra lag, sa Sjögren.

Både sjefen og kaptein Mjelde var offensive i tankegangen, og planen virker klar for blant annet hvordan man skal stanse 1,87 høye Wendie Renard på defensiv dødball.

– Jeg har spilt mot henne ganske mange ganger etter hvert. Men det er en liten del av en stor kamp. Hva skal jeg si? Vi har øvet på det, vi er forberedt på det, og så får vi utføre det på best mulig måte, sa Maren Mjelde.

Spiller for over 30 000: – Bare å glede seg

Det norske laget inspiserte deretter anlegget som trolig kommer til å huse over 30 000 tilskuere i storkampen i gruppe B onsdag.

Det er en opplevelse også spillerne ser frem til.

– Det er bare å glede seg. Det var deilig at vi fikk den starten vi gjorde. Nå må vi ingenting i morgen, vi kan gå utpå der og senke skuldrene. De er favoritter. De har prestert på et veldig høyt nivå, og så vet vi vi at vi har et bra lag vi også. Vi skal bite godt fra oss, og så skal vi nyte det, sa banens beste fra Nigeria-kampen, Guro Reiten, til TV 2 tidligere på dagen tirsdag.