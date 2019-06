Mikkel Christiansen er ikke bare kjent for å være en del av duoen Broiler. De siste årene er det mange som forbinder artisten med mildt sagt heftige biler.

27-åringen har allerede eid flere titalls sportsbiler, deriblant Audi R8, Ford GT, McLaren 570 og ulike Porsche 911-modeller.

Likevel: En av de aller grommeste bilene, i følge Mikkel selv, er en råtass fra 1966. Vi snakker en AC Cobra, replika riktignok.

Selger drømmebilen

Selv om bilen er blant favorittene til Mikkel, har han nå lagt ut Cobraen til salgs.

– Forrige gang du solgte en Cobra, så angret du. Hvorfor selger du denne nå?

– Jeg kommer garantert til å angre denne gangen også, men jeg har andre tid- og pengekrevende prosjekter på gang, så da må noe gå, forteller Mikkel til Broom.

Han legger til at det også er tre-fire andre samlerbiler som ligger for salg, og at det er på tide med en storrengjøring på gårdsplassen hjemme i Mjøndalen.

Det aller meste er strøkent på denne bilen.

Broiler-Mikkels nye millionbil: – Turen hjem kunne endt i døden

Norges råeste

I annonsen, som du kan se her, hevder Mikkel at hans eksemplar er en av de råeste i landet.

– Jeg har eid en annen Cobra tidligere, og lærte mye før jeg kjøpte meg denne. Dette er en Cobra som virkelig kan brukes på lengre turer uten å koke i første oppoverbakke. Dessuten er bilen påkostet mye det siste året, forteller han.

Motoren er nøyaktig den samme som var plassert i Lillegul fra Børningfilmene.

1966-modellen har blant annet fått et helt nytt interiør i børstet aluminium. Felgene er totalrestaurert, og lakken er helt ny, i kirsebærrød-finish.

– Jeg mener dette er en av de råeste Cobraene i Norge. Den er både lettkjørt og driftssikker, men samtidig brutal og lynrask, legger han til.

Sjekk Broiler-Mikkels frekke stikk til Miljøpartiet De Grønne!

Én million

En annen viktig detalj er at bilen er bygget med Ford-deler og ikke komponenter fra Jaguar og Rover, som mange andre replika-modeller er.

Under panseret sitter også en aldri så liten kjendismotor, nemlig akkurat samme 302-motor som i Lillegul fra Børningfilmene.

V8-eren på 5 liter yter vanvittige 450 hestekrefter, noe som bokstavelig talt er hårreisende i en bil som ikke veier mer enn et drøyt tonn.

Kombiner dette med bakhjulsdrift og null elektronikk, så har du en skummel kjøremaskin – som virkelig må behandles med respekt.

Bilen til Mikkel som nå altså er til salgs har rundet 100.000 kilometer og har en prisantydning på 1.090.000 kroner.

V8, 450 rene hestekrefter, bakhjulstrekk og cabriolet – får det blitt noe særlig bedre?

Mercedes setter motorrekord – igjen!

Blir dypt savnet

For drøyt millionen får du ikke bare en av det råeste bilene som er laget, men også en signert luftfilterboks av selveste Carroll Shelby – mannen bak den originale Cobraen. Det er tøft.

– Jeg vil påstå at dette er bilen som gir meg aller størst kjøreglede, så man blir litt rockestjerne når man puller opp i den!

Rett bak rattet har Mikkel et klistremerke med "Dont die". Det forteller litt om brutaliteten som bor i bilen.

– Hehe, hva kommer du til å savne mest med bilen?

– Helt klart synet av de vanvittig fine linjene, sammen med lyden av den sykt hissige V8’en, avslutter Mikkel.

Broiler-Mikkel frastjålet ekstrem sportsbil

Broom ble med på tur

Vi i Broom skjønner godt at dette er en bil som har satt spor etter seg. I forrige sesong av Broompraten fikk vi nemlig bli med på tur i den brutale bilen. DET er et møte vi kommer til å huske lenge.

Ikke bare er bilen et vakkert skue å hvile øynene på, men LYDEN fra eksospottene på siden, og det vanvittige skyvet, er nok til å pådra seg en alvorlig stressreaksjon.

Se vårt møte med Broiler-Mikkels Cobra og de andre bilene hans i Broompraten under:

Bare to biler ble laget – nå er en av dem til salgs

Se flere bilder av bilen som er til salgs her: