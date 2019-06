Det passer sjelden veldig godt at bilen går i stykker. Det er både dyrt og skaper i tillegg unødvendig trøbbel med logistikken i en hektisk hverdag.

Når det skjer kan det noen ganger være fristende å bare få fikset den "fort og gæli" hos nærmeste verksted.

Men det er ikke alltid like smart. Man bør faktisk sjekke litt før man leverer bilen fra seg. For eksempel at verkstedet er godkjent og har de nødvendige tillatelser og papirer for å utføre de reparasjonene som kreves. For det finnes definitivt de som ikke bare har rent mel i verksted-posen sin.

Det viser et nylig utført tilsyn av ulike verksteder.

Det var tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region sør, Politiet, Arbeidsstilsynet, Skatteetaten, Skatteoppkrever og NAV som like før pinse hadde flere kontroller rettet mot ulovlig verkstedvirksomhet. I løpet av en dag ble 17 verksteder i Telemark og Vestfold kontrollert.

Utfører ulovlige jobber

Fire verksteder ble anmeldt for ikke å ha nødvendig godkjenning for å utføre noen typer arbeid, og hos enkelte var det tegn på at godkjenningspliktig arbeid har blitt utført over lengre tid.

– Det som vi ser går igjen hos flere av virksomhetene er at de utfører omfattende sveisearbeid på kjøretøy, service på motor og drivverk, bytter bremser og reparerer understell uten å ha godkjenning for å gjøre slikt arbeid. Flere ulovlige virksomheter utfører også godkjenningspliktig arbeid på hjul uten å være godkjent for dette, sier leder av Tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region sør, Einar Eskilt i en pressemelding.

Han peker på viktigheten av slike kontroller for å hindre at kjøretøy som er reparert ulovlig skal komme ut i trafikken og utgjøre en potensiell sikkerhetsrisiko for alle trafikanter.

På mange av de kontrollerte stedene lå motorer demontert. (Foto: Einar Eskilt, Statens vegvesen).

Bidrar til kriminell virksomhet

– Det er viktig for oss å aksjonere mot de virksomhetene som driver ulovlig og informere om kontrollene. Det er i alles interesse at de kjøretøyene vi møter på veien er trafikksikre og i forsvarlig og forskriftsmessig stand, sier Eskilt.

Det er dette merket du skal se etter. Det viser at verkstedet er godkjent av Statens vegvesen.

Han minner også om at folk som oppsøker verksteder som ikke er godkjent bidrar til kriminell virksomhet. Eskilt ber publikum undersøke om verkstedet har den nødvendige godkjenning før de setter bilen inn for reparasjon.



Alle etatene som har vært med i kontrollene fraråder publikum å bruke verksteder som ikke er godkjent.

Dersom man kjøper svarte tjenester og benytter ulovlige bilverksteder, støtter man virksomheter som bryter regelverket og unndrar penger fra fellesskapet. I tillegg risikerer man straff ved kjøp av svarte tjenester. Arbeidslivskriminalitet virker konkurransevridende og bidrar til å presse seriøse aktører ut av markedet.

