De virkelig eksklusive bilmerkene har økt salget sitt kraftig de siste årene. Verden får stadig flere seriøst rike mennesker – samtidig som flere av disse merkene har økt modellutvalget sitt og tilpasset seg trendene i markedet.

Mye handler nå om SUV-er. Produsenter som Porsche, Maserati, Lamborghini og Bentley har alle kommet med SUV. Og kongen på premiumhaugen er også med: Rolls-Royce har med sin Cullinan verdens dyreste SUV.

Å anslå prisen på denne er ikke så enkelt. Mye av poenget med å kjøpe en Rolls-Royce er at du kan skreddersy bilen akkurat som du ønsker. Og da blir en estimert startpris på rundt 5,5 millioner kroner fort til veldig mye mer.

Kunder også i Norge

Nylig besøkte vi i Broom fabrikken til Rolls-Royce, ved Goodwood utenfor London.

Rolls-Royce har vært eid av BMW siden 1998 og er en del av BMW Group. Norden er naturligvis et begrenset marked for Rolls-Royce, men de har absolutt ambisjoner i vår del av verden også:

– Ja, i et litt lengre perspektiv kan Rolls-Royce se for seg et årlig volum på 15-20 biler på et nordisk nivå. Vi har aktører i Norge som viser at det er kunder i det øverste luksussegmentet også her til lands, og som lykkes med sin satsning, sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Cullinan utenfor fabrikken til Rolls-Royce i Sør-England.

En del av "familien"

– Er det aktuelt med en egen forhandler av Rolls-Royce i Norge?

Marius Tegneby er kommunikasjons-direktør i BMW Group Norge.

– Nei, det foreligger ingen planer om en norsk forhandler. Per nå har Rolls-Royce én sertifisert forhandler i Norden: Rolls-Royce Motor Cars Stockholm. De drifter sin forhandlervirksomhet direkte med Rolls-Royce. Dermed rutes også alt salg i vår region til denne forhandleren slik at de vil ha den direkte kontakten med kundene. Dette også med tanke på organisering av service, forteller Tegneby.

Han legger til:

– Når det er sagt, ønsker BMW Group i større grad å inkludere Rolls-Royce som en del av "familien". Rent organisatorisk samles alle BMW Group sine merker nå i en mer felles organisasjon på hovedkontoreret München. Derfor har vi så smått også begynt å jobbe litt mer med Rolls-Royce på et nordisk nivå, eksempelvis hva gjelder PR og event.

Cullinan-interiøret er preget av håndtverk og materialer fra øverste hylle. Mange av kundene har også sterke føringer for hvordan bilene deres skal bli.

Leverandør av luksus og kunst

Da BMW overtok Rolls-Royce startet de i praksis helt på nytt. De hadde ingen fabrikk og heller ingen nye modeller. Men store investeringer har båret frukter og gitt økende salg de siste årene. En topp moderne fabrikk produserer nå over 4.000 biler i året. For Rolls-Royce er det heller ikke noen målsetning å selge flest mulig biler. For dem er det viktigere å være eksklusive.

– Som Rolls-Royce sier det selv: Det er ingen som har utfordret dem på å være en av verdens ledende leverandør av luksus. Derav uttrykk som "klokkenes Rolls-Royce" og "båtverdenens Rolls-Royce". Jeg synes det er et godt eksempel på Rolls-Royce sin posisjon. De ser ikke på seg selv om en bilprodusent, men mer som en leverandør av luksus - og kunst. Det gjenspeiles også i mange av kundenes forhold til bilene. De kjøper håndtverket som ligger bak, så vel som selve bilen. De investerer i noe som gir mye av det samme som eksklusiv kunst, sier Tegneby.

Cullinan er både stor og prangende, dette er ikke bilen for de som ønsker å ligge lavt med rikdommen sin.

Hva er egentlig premium?

Han har selv mange år bak seg i premium-delen av bilbransjen. Før han kom til BMW, hadde Tegneby i mange år samme stilling hos den norske importøren av Audi. Begge disse merkene har hatt en rivende utvikling i Norge.

En rekke svært lekre detaljer i Cullinan-interiøret.

– Men går det an å si hva som egentlig gjør et bilmerke til premium?

– Det er både et godt og et komplekst spørsmål. Man kan naturligvis selv definere seg som en premium-leverandør, men det er i stor grad markedet som bestemmer om man oppfattes som premium eller ikke. Her er det også stor forskjell i markedene rundt om i verden. Spør du en tysker vil han eller hun trolig ha en annen oppfatning enn en amerikaner hva gjelder enkelte bilmerker.

– Men: Premium er også å våge å ta seg betalt for den kvaliteten man faktisk leverer. I så tilfelle kan man jo si at Rolls-Royce innfrir. Historisk sett har også tradisjoner og langsiktig merkevarebygging vært sentralt i definisjonen av premium. I senere tid vil jeg også si at teknologi er en større del av definisjonen. Rolls-Royce bygger sin merkevare på alt dette, sier Tegneby.

Fra fabrikken til Rolls-Royce: Her kan kundene velge akkurat hvordan de vil bilen deres skal bli. Og har ikke Rolls-Royce det ønskede "på lager", finner de alltid en løsning!

Allerede utsolgt

Tilbake til Cullinan: Rolls-Royce er i den hyggelige situasjonen at de har ventelister på bilen og har solgt ut produksjonen for 2019 forlengst. Skal du ha din egen, skreddersydde (bokstavelig talt) utgave, må du altså smøre deg med litt tålmodighet. Men hva mener Tegneby om denne bilens potensiale i Norge?

– Det er et stort steg å bruke over 5 millioner på en bil her i Norge, så kundegruppen er naturlig nok noe begrenset. Men for de kundene som har midlene og interessen for noe helt utenom det vanlige, er det å anskaffe seg en skreddersydd og håndbygd Rolls-Royce en opplevelse for livet. Vi ønsker å gjøre det litt mer tilgjengelig og bistår selvsagt gjerne med de første stegene i prosessen. Det er ikke antallet biler dette handler om i første omgang for vår del, avslutter Marius Tegneby.

