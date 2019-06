Onsdag sist uke døde en ettåring fra Askøy på Haukeland universitetssykehus.

Dagen etter gikk det ut et varsel om at innbyggere i Askøy kommune måtte koke vannet sitt, og i dagene som fulgte ble flere tusen personer syke.

– Tungt

Politiet etterforsker nå ettåringens dødsfall, og undersøker om Askøy kommune kan være skyldig i miljøkriminalitet.

– Det er ingen holdepunkter for å tro at det er en villet handling at drikkevannet er forurenset. Vi har opprettet en undersøkelsessak, og det er per nå ingen aktiv innsats opp mot det, sier etterforskningsleder Frode Karlsen ved Vest politidistrikt til TV 2.

Kjetil Ottesen er oppnevnt som bistandsadvokat for familien til ettåringen. Han hadde et møte med familien tirsdag.

– De har det fryktelig tungt. De trenger nå ro og fred til å bearbeide dette, sier Ottesen til TV 2.

Han understreker at de likevel følger det som skjer i saken.

– De ønsker å følge med på etterforskningen og hva politiet kommer fram til. Selv om det ser ut til at det er dette vannet som er årsaken til dødsfallet, er de åpne for at det kan komme annen informasjon, sier han.

Barnet ble obdusert fredag.

– En ettåring er død, per nå har vi ikke noe mer informasjon om årsaken. Før vi har fått obduksjonsrapporten ved vi ikke hva barnet døde av, sier Cathrine Krohn, politiadvokat i Vest politidistrikt.

Leter

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet bistår Askøy kommune i arbeidet med å finne smittekilden.

Hovedteorien deres er at smitten kommer fra vannet, men dette er foreløpig ikke slått fast helt sikkert.

Det er også funnet e. coli i et vannbasseng ved Øvre Kleppe vannverk, men det er for tidlig til å slå fast at smitten kommer herfra.

Tirsdag var det fremdeles folk som ble syke i Askøy. På Kleppe skole var 104 av 330 elever hjemme med sykdom, og flere ble sendt hjem fra skolen i løpet av dagen.

Særlig små barn og eldre, samt folk med svekket immunforsvar, bes være ekstra oppmerksom på symptomer.