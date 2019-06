Om bare noen dager er det siste skoledag til mange barns stor glede. Og med det nærmer sommerferien seg med stormskritt for veldig mange norske familier.

Ofte brukes bilen for å nå sommerens ferieparadis. Da skal det kjøres både langt, fort og gjerne med mye bagasje ombord.

Det er dessverre en kjensgjerning at det ikke alltid går så bra. Ikke så rent få opplever at bilen havarerer underveis og bilbergere og forsikringsselskaper frakter hjem nordmenns havarerte biler til langt utpå høsten ...

Men en del trøbbel kan ganske lett unngås, sier Benny Christensen som er bilekspert her på Broom.no

Vi utfordret han til å gi sine tre beste tips om hva som bør sjekkes før man legger ut på, det som, forhåpentligvis, blir en problemfri langtur med bil.

Oljeskift / service

– Første punkt tenker jeg er motorolje. Er det en stund siden denne ble skiftet så kost på deg et oljeskift og få skiftet oljefilteret i samme slengen. Det er en billig forsikring.

– Motoroljen har mange viktige funksjoner i en bilmotor. Ikke bare smører den, den kjøler, bidrar til å tette og renser i tillegg. Husk også å peile oljen en gang eller to underveis, for sikkerhets skyld. Også moderne bilmotorer kan bruke olje, særlig når man kommer på Autobahn og lar bilen få strekke ut i hastigheter langt over hva den er vant til har hjemme, sier Benny.

– Er det lenge siden siste service? Da anbefaler jeg at man tar en ny før man kjører avgårde på lang og rask biltur. Bytte av drivstoffilter, luftfilter, friskluftfilter, tennplugger om bilen har, sjekk av hjuloppheng og eventuelt. bytte av ulike væsker som for eksempel girolje som også er viktig, mener Benny.

Sjekk registerreimen

– Neste punkt blir en sjekk av registerreim, bytt den om nødvendig. Ryker denne, og det kan den godt finne på å gjøre, kan det gi motorhavari. Nå skal det riktignok også sies at det ikke må ende med motorhavari, men man får uansett en nødstopp, må finne et verksted som kan få reparert bilen fort etc, forklarer han.

– Så da tenker jeg at føre var-prinsippet kan være en god ting. Sjekk for det første om bilen din har registerreim, ikke alle biler har det. Og så må du finne ut hva som er intervallet for bytte, dette varierer nemlig.

Dette er ikke hva du vil bruke ferien din til. Mange nyere biler har ikke reservehjul en gang.

Hjul og dekk

– Flere og flere har dekkene sine på dekkhotell. Lettvint og greit, men det bidrar også til at mange heller ikke aner hvilken tilstand de er i. Hva er mønsterdybden, er de skjevt slitt, har de skader osv.

– Dette er ting som dekkhotellet egentlig skal sjekke for deg, men det finnes mer enn ett eksempel på at det glipper her, når det koker midt i heiteste hjulskift-perioden. Det er uansett smart å ta en god sjekk før langtur, mener Benny.

– Se på mønster, sjekk dekktrykk og korriger lufttrykket om du kjører med mange personer og mye og tung bagasje. Dette har mer med trafikksikkerhet å gjøre, enn faren for nødstans, men det er allikevel viktig, synes jeg. Både med tanke på bremselengde, fare for vannplaning, drivstoffforbruk og også komforten, understreker han.

– Dessuten finnes det morsommere ting enn å stå i veikanten å skifte hjul. Om bilen din i det hele tatt har reservehjul. Mange biler har ikke det lenger. Er du i tvil om din bil har, så sjekk. Har den – så sjekk luftrykket, i fall du skulle får bruk for det.

Ett godt bonustips...



– Ett lite bonustips: Ta med en ekstra bilnøkkel, slik at dere har to, om den ene skulle bli borte. Det er vel unødvendig å forklare at på en moderne bil med original alarm og startsperre, er det masse styr med å få tak i en ny nøkkel. I tillegg må denne programmeres til bilen av et verksted. Så ta med to, avslutter bileksperten.

Følger du disse tipsene reduserer du faren for ubehagelig overraskelser betydelig og øker sjansene for en fin, behagelig og avslappende tur.

