Den 15 år gamle gutten var på vei hjem fra trening da han ble ranet på åpen gate. En gjeng ungdommer omringet gutten, og stakk hendene sine ned i lommene hans for å lete etter gjenstander å ta.

– De truet meg. De sa at de ville knivstikke meg dersom jeg sa ifra eller ikke gjorde som de ba om, forteller gutten til TV 2.

Sint på de voksne

Da ranerne forlot åstedet sto 15-åringen igjen alene. Rundt ham på busstoppet stod det flere andre voksne. Gutten anslår at den nærmeste voksne mannen kun stod to meter unna ranet da det skjedde.

– Likevel fikk jeg ingen reaksjon. Jeg så på ham og tenkte "kom igjen, du må jo reagere!", men han så vekk og lot som at ingenting hadde skjedd.

15-åringen mener situasjonen ikke var til å misforstå. Da ranet pågikk stod han med armene i været, mens ungdommene gravde i lommene hans.

– Det gjør meg sint at ingen brydde seg. Jeg mistet faktisk litt respekt for voksne der og da. De lærer oss at vi skal bry oss og gripe inn dersom vi ser noen som ikke oppfører seg, men ingen gjorde noe som helst.

– Dette er ikke et enkelttilfelle

Ifølge Geir Tveit, leder for politiets forebyggende avdeling i Oslo sentrum, er ikke denne 15-åringen alene om en slik opplevelse.

IKKE ALENE: Ifølge Geir Tveit i politiet er ikke denne 15-åringen alene om en slik opplevelse.

– Særlig nå når det har vært kniv inni bildet i mange av ranene har vi hatt flere slike hendelser. Det er klart dette er en kjempetragedie for denne gutten, sier Tveit.

Tveit oppfordrer vitner som står i nærheten av ranshendelser til å handle.

– Selv om man ikke tør å bryte inn kan man gjøre mye annet. Det er ikke så lett å gi et godt råd annet enn; følg med, hjelp til så godt du kan. Man kan ringe etter hjelp, legge merke til ting, hvem av de involverte som gjør hva og i hvilken retning de drar etterpå.