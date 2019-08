På 90-tallet bestemte BMW seg for å lage en diger og linjelekker Gran Touring-bil. Det skulle være merkets flaggskip – og fikk også øverste nummer i modellrekken: 8-serie. En GT skal være lekker, være en fryd å kjøre – og gjerne koste skjorta.

Designet har tålt tidens tann veldig godt. Selv i dag er en 8-serie i god stand en bil som mange snur seg etter, småguttene peker på – og voksne drømmer om.

Men en slik bil handler naturligvis om mer enn design. Og på 90-tallet traff ikke 8-serie markedet. Kjøreegenskapene var heller ikke slik man forventet fra en BMW. Salget sviktet – og man satte kroken på døra allerede etter rundt 40.000 produserte eksemplarer.

Så ble det stille. Lenge. Men snart begynte seriøse rykter å versere om at det var duket for comeback.

Og ganske riktig. I 2018 ble nye 8-serie vist fram med pomp og prakt.

Nytt fra sist er at den nå får firehjulsdrift, det blir fullverdige M8-modeller, og at den blir tilgjengelig i tre karosserityper: Coupe, cabriolet og firedørscoupe.

Coupeen har vært med oss siden i vinter. Mens cabrioleten nettopp har kommet på markedet. Vi tester den – og er heldige med været!

BMW har gitt 8-serie nytt liv - og nå får du den også som cabriolet. Til høsten blir den dessuten tilgjengelig med fire dører.

Her kan du lese mer om 8-serie med fire dører

Hva er dette?

Testbilen har det klingende navnet M850i xDrive Cabriolet. Bak denne betegnelsen skjuler det seg en V8-motor på 530 hk, foldbart stofftak og firehjulsdrift.

I utgangspunktet er den litt for raskt til å sammenlignes med Mercedes S-klasse 560 Cabriolet. Men litt for svak til å måles direkte mot versting fra AMG: AMG S 63 Cabriolet.

Faktisk er det få biler som passer å måle direkte mot M850i xDrive Cabriolet. Det er en bil man enten kan si faller mellom to stoler, eller man kan velge å si at den dytter inn en stol til, der du ikke trodde det var nødvendig.

Uansett, den koster i Norge fra knapt 1,9 millioner kroner. Testbilen, med en i dette segmentet ganske beskjeden liste med ekstrautstyr, ender på drøyt 2 millioner kroner. Her skal det sies at M850i xDrive Cabriolet kommer ganske raust utstyrt i utgangspunktet, noe som begrenser behovet for voldsomme mengder ekstrautstyr.

BMW M3 - Det ble ikke tøffere enn dette

Svingete småveier går fint, selv om bilen er stor og tung. Men veldig leken er den ikke, sammenlignet med for eksempel lillebror Z4 M40i.

Hvordan er den å kjøre?

Dette er det viktigste punktet når det gjelder en GT-bil som 8-serie er. På veien oppfører den seg som en slags blanding mellom roadsteren BMW Z4 og luksusbilen Mercedes S560 Cabriolet. Mindre hvass enn den langt rimeligere roadsteren med samme emblem på panseret – men helt klart mer sportslig enn konkurrenten fra Mercedes.

Den er imponerende leken i svingene. Igjen, BMW har et rykte å opprettholde. De klarte det ikke helt på forrige forsøk med 8-serie. Denne gangen trår de imidlertid ikke feil!

Men om du leter etter en ren sportsbil, er ikke M850i xDrive Cabriolet helt greia. Her er det tross alt 2 tonn å drasse på. Og selv hvor mye BMW kan trylle, merkes både det og bilens fysiske størrelse.

Firehjulsdrift er med på å gjøre den veldig effektiv og "trygg". Men i motsetning til M5 (og kommende M8) kan du ikke velge å la den få ren bakhjulsdrift, når du ønsker det.

De aller fleste som har kjørt sportsbil med bakhjulsdrift er enige om at det byr på mest adrenalin og kjøreglede.

Med så stor motor som det er snakk om her, skjønner vi imidlertid veldig godt at BMW har gått for 4x4. Da har man selvsagt langt større forutsetninger for å få brukt kreftene til det fulle. Samtidig som bilen plutselig er en ypperlig helårsbil.

Skal du ha et leketøy er altså Z4 M40i et bedre og billigere alternativ. Da får du virkelig en bil å leke med på svingete vei. Frasparket er også heftig. Men trøkket du får fra V8-motoren i M850i, og ikke minst lydbildet, kan rett og slett ikke sammenlignes.

Så kan du selvsagt veldig kjøremodus som passer en GT-bil enda bedre: Komfort. Her kan du virkelig legge i vei på langtur, uten å bli sliten. Men den er likevel et stykke unna å by på like ekstrem komfort som det vi husker fra S-klasse Cabriolet.

Med taket nede og forsetet langt framover ser ikke baksetene så verst ut. Men la det ikke være tvil: Her er det trangt!

En ting som imponerte stort i den åpne utgaven av M850i Cabriolet er hvor lite turbulens det er når taket er nede. Vindavviseren gjør en formidabel jobb. Det er viktig. En GT-bil skal gjerne brukes til å tilbakelegge lange distanser – og har du cabriolet, vil du gjerne kjøre med taket nede.

Skal du ha vindaviseren, må du selvsagt droppe baksetepassasjerer. Men der er det uansett bare plass til et par Hobbiter. Så det lever du greit med.

BMW 850: Er dette en potensiell tapsbombe?

Hvordan er plassen?

M850i Cabriolet er faktisk 4,85 meter lang. Dette er en fullvoksen bil, og den desidert største cabrioleten til BMW. Men veldig mye går bort til det lange panseret!

Foran er det riktignok masse plass, men når du kommer til baksetene, begynner det å bli sild i tønne-følelse. Dette er ikke ment for voksne – og selv barn vil føle seg litt inneklemt i disse baksetene.

Bagasjerommet er dypt, men "takhøyden" er lav – på grunn av taket som skal ha plass. Du må med andre ord pakke smart. 350 liter høres slett ikke ille ut. Men i praksis kan det nok være litt utfordrende å utnytte det.

"Bestefaren" til denne bilen er det ikke lenger lett å få tak i

Masse skinn, glasskjært girspake, sort pianolakk – joda, det er påkostet. Men BMW holder likevel mer fokus på sporslig design en luksus.

Finest utenpå eller inni?

8-serie er et flak. Akkurat som forgjengeren. Og med taket nede er cabrioleten en skikkelig lekkerbisken. Den digre fronten ser sint ut, med brede nyrer, aggressive laserlys og et langt panser som stuper ned mot grillen. Testbilen i den blåsvarte lakken gjør ikke det lekre designet noen tjenester. Linjene blir borte. Men i direkte sollys hjelper blåfargen å løfte fram detaljer.

Hekken er barsk. BMW har begynt å lage profiler i bakfangerne sine. Det ser ut som luftuttak, men i praksis er det kun til pynt. Til det funker det også godt. Det gir bilen et bredt og rått utseende bakfra. Det inntrykket blir for øvrig understreket av baklyktene som er lave og brede.

Hekken domineres ellers av to kraftige enderør – som hver skjuler to langt mindre eksosrør. Lydbildet disse skaper er ren magi! Det er så vakkert buldring, at vi tør vedde på at selv gutta i lydorgiens mekka, AMG, lar seg imponere.