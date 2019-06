Interessen rundt Audis elektriske SUV, e-tron, har vært formidabel. Spesielt her hjemme, hvor flere tusen har bestilt bilen.

Leveringene er også godt i gang, selv om det ikke har foregått knirkefritt for Audi. Blant annet har det oppstått flere forsinkelser grunnet kapasitetsmangel hos batteriprodusenten.

Audi har tidligere sagt at det ikke er uvanlig med noen komplikasjoner i forbindelse med lanseringer av helt nye modeller, og at det er viktig at produksjonen nå må øke gradvis for å opprettholde kvaliteten.

I verste fall brannfarlig

Nå melder Audi i USA at de foretar en frivillig tilbakekalling på helt nye e-tron. Foreløpig gjelder det totalt 1.644 biler, hvor 540 av disse er overlevert til kunder.

Årsaken skal være en ustabil låsmekanisme mellom batteripakken og ladertilkoblingen, i følge Electrek.

Dette kan føre til væskelekkasje inn i batteripakken, som igjen kan føre til en kortslutning og i verste fall varmegang og brann.

Flere tusen nordmenn har bestilt nye e-tron.

Ønsker ikke å ta noen risiko

I følge en talsperson for Audi of America, skal en gul varsellampe tennes dersom sensorer oppdager fuktighet i det elektriske systemet.

Berørte kunder i USA kan i følge Autonews fortsette å kjøre bilen mens de venter på reparasjon. Dersom varsellampen tennes, må bilen stoppes umiddelbart.

Audi opplyser at det ikke har oppstått noen skader som følge av lekkasjen hittil, men at problemet er oppdaget på cirka fem biler, dermed ønsker de ikke å ta noen risiko.

Norske kunder er berørt

PR-Manager i Audi Norge, Morten Moum, bekrefter til Broom at også biler i Norge er berørt.

– For biler produsert før uke 11 blir det nødvendig med en sjekk og utbedring også i Norge. Bilene er helt trygge å bruke frem til da, og kundene får tilsendt mer informasjon om saken om ikke lenge, forteller Moum til Broom.

Han legger til at det totalt dreier seg om 1.548 biler i Norge, men at antall biler som har fått feilmelding på bakgrunn av denne saken kan telles på én hånd.

Biler produsert etter uke 11 har allerede løst problemet i produksjonen, og vil dermed ikke være berørt.

