– Jeg er ikke redd masseturismen. Men vi er nødt til å sette en grense for hvor mange cruisebåtpassasjerer vi skal ta i mot slik at det ikke blir slitasje på innbyggerne. Jeg er mer redd for at turistene som kommer hit ikke skal føle seg velkommen, sier administerende direktør Kristin Krohn Devold til TV 2.

Hun er på besøk i hjembyen Ålesund som denne sesongen får besøk av 180 cruisebåter. Det merkes i gatene og i trafikkbildet.

– Min oppfordring til ordføreren i Ålesund og alle andre steder med stor cruisetrafikk: Vi må sette et tak på cruisepassasjerer som er passelig for Ålesund og andre steder. Dette må være et antall som innbyggerne synes er koselig å få på besøk og som de som allerede betaler mye for å bo på hotellene vil synes er hyggelig å ha her, sier Krohn Devold.

Hvor mye skal det reguleres?

– Det kan det være to-tre uker i løpet av sesongen da folk føler at de drukner i cruisepassasjerer og der det måles for høye utslipp, I Geiranger så ser vi at utslippene kommer over faregrensa i juli. De som kommer langveisfra for å bo ei uke på hotellet og legger igjen masse penger kommer nesten ikke frem blant folk som går eller skal inn i en buss som går på tomgang. Politikerne må bestemme hva som er passende for den enkelte kommune, sier Devold.

På tur gjennom gatene treffer hun på Frode Jensen, bosatt i Ålesund sentrum.

– Nå må det bli slutt på å tillatte disse jævla båtene å ligge her og forpeste nærmiljøet vårt. Jeg flytte fra sentrum fordi jeg ikke ønsker å oppdra barn i en sky av forurensing. Det er hyggelig å ha folk her, men det en grense for cruisepassasjerer og busser som skal ødelegg for oss som bor her, sier Jensen.

Krohn Devold vil ha fokus på turister som legger igjen penger.

Administerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv i Ålesund. Foto: Arne Rovick

– Turistene bør nesten ikke få lov til å komme hit bare for å se fjorder og fjell. Reiselivet har blitt en arbeidsplass for 170 000 mennesker og da kan vi ikke tillate at turister bare legger igjen eksos og ikke penger. Næringa tjener penger på de som bor på hotell og camping, og som bruker penger på opplevelser, sier reiselivsdirektøren.

Hun minner om at reiselivsbransjen nå sysselsetter like mange som olje, landbruk og fiskeri tilsammen. Og opplevelsesturisme er i sterk vekst.

– Dette er Møre og Romsdal best i landet på med 400 prosent vekst omsetning i opplevelsesbedrifter. På landsbasis er denne veksten på 140 prosent. Det er fordi vi har satset på reiseliv som legger igjen penger og det er merkevaren vi har bygget opp: Gjester som blir her en stund, bruker penger og skaper trygge arbeidsplasser, sier Krohn Devold.