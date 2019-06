– Det opprinnelige avslaget ble gitt på bakgrunn av opplysninger au pairen ga i søknaden, som vi tolket som om oppholdet hadde et annet formål enn kulturutveksling, og at det ble jobbet før søknad var levert hos politiet. I klagesaken har det kommet fram nyanseringer og nye opplysninger, opplyser UDI i en pressemelding.

De påpeker at au pairen ikke har fulgt reglene ved bytte av vertsfamilie, men at de vurderer nå dette av mindre alvorlig karakter.

– UDI mener blant annet at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at hun i det vesentlige har utført oppgaver som au pair for familien Kallmyr før fullstendig søknad var levert hos politiet. Det er derfor ikke lenger grunnlag for avslag.

Problemer med avslagsbrevet

Ved avslag får man tre ukers frist på å reise ut av Norge. Dersom man klager, oppheves utreiseplikten automatisk, og man har anledning til å være og virke i Norge frem til klagen er ferdigbehandlet.

UDI opplyser at avslaget, av ukjent årsak, ikke kom frem til au pairen på den oppgitte adressen. I stedet kom den i retur til UDI etter at klagefristen gikk ut. Dermed ble kvinnen kjent med avslaget ved et oppmøte hos politiet dagen før utreisefristen, og valgte å reise umiddelbart.

– På bakgrunn av det opprinnelige avslaget fikk hun også rutinemessig varsel om at UDI vurderte en utvisningssak. Hun er altså ikke utvist fra Norge, og denne delen av saken er også avsluttet, skriver de.

Feiltolket regelverket

I pressemeldingen påpeker de at denne saken har vist at regelverket ved bytte av vertsfamilie er blitt feiltolket, og skriver at informasjonspraksis hos eksterne aktører har bidratt til uklarhet.

– Det er også reist spørsmål ved om UDIs egen informasjon har vært tilstrekkelig eksplisitt når det gjelder bytte av vertsfamilie. Dette vil bli fulgt opp.

De vil også se nærmere på regelverket rundt ventetiden for å få time hos politiet og politiets kapasitet, da det er et kjent og økende problem som berører mange utlendingssaker.

– Dette vil bli fulgt opp i dialog med Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.