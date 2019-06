Ingenting sier norsk sommer som norske jordbær, og allerede nå er det mulig å få tak i dem. Sesongen start ikke for fullt før i slutten av måneden, så prisene er stive og etterspørselen stor.

Hos Simen Myhrene, som er jordbærbonde i Lier, er de populære bærene allerede på vei av plantene og ut til fruktdiskene.

– Vi har holdt på en uke nå. Siden vi har jordbærplanter i tunneler så skånes bærene for uvær og nedbør. Det gjør at de får optimale vekstforhold, sier jordbærbonden.

Ser det samme

Hos Bama, som er det ledende selskapet innen frukt og grønt i Norge, ser de at jordbærene allerede har begynt å dukke opp.

– De første bærene som modnes er de som dyrkes i tunnel, og de har allerede gjort sin entre enkelte plasser. Hos noen gårder i Østfold, Rogaland, Vestfold, Agder, Telemark, og i Lier har de allerede norske jordbær klare som nå kjøres ut i butikk, sier kommunikasjonssjef i Bama, Pia Gulbrandsen.

Snart full sesong

Bama regner med å kunne levere over 10 millioner jordbærkurver i sommer. Det vil si 25.000 tonn med norske jordbær.

SOMMER: Et sikkert tegn på at sommeren er rundt hjørnet er norske jordbær i butikkhyllene. Foto: Gorm Kallestad

– De norske bærene bruker forholdsvis lang tid på å bli modne, men og det er jo akkurat det som gjør de norske bærene så gode på smak også. Årets sesong ser ut til å bli normal, noe som betyr at vi får rikelig med norske jordbær fra sankthans og helt frem til september, sier Gulbrandsen til TV 2.

Bedre enn i fjor

Årets sommer ser ut til å bli av det mer normale slaget i forhold til supersommeren vi hadde i fjor der temperaturen holdt seg jevnt høy.

GLEDER SEG: SImen Myhrene tror folk er lei av utenlandske bær, og er klare for de norske. Foto: Privat

– Fjorårets sesong var veldig kort på grunn av den ekstreme varmen som var. Nordmenn elsker sortene Korona og Sonata, som trives godt i det litt kjøligere klima som vi har her til lands.

– Så langt i år skal ser det ut til at forholdene for disse skal være optimale. Malvina er for øvrig en ny sort som også er på vei til å bli veldig populær, sier Gulbrandsen.

Myhrene forklarer til TV 2 at det fjorårets sesong ikke var optimal på noen måte.

– Tørken førte til at vi måtte vanne plantene enormt mye. Noen av sortene ble modne over en periode på tre dager, så da blir det vanskelig å få plukket alle. I fjor var det ikke mye lønnsomt å dyrke jordbær, men jeg håper på en mer normal sommer i år, sier Myhrene.