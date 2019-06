Hun var kjent for sitt engasjement for trening, kosthold og helse. Svenske Terese Alvén har skrevet flere bøker om emnet, hadde en egen blogg og en Instagram-profil med over 11.000 følgere.

Tirsdag døde hun på sykehus etter å ha blitt rammet av en aggressiv form for eggstokkreft. Det skriver ektemannen Glenn Boström i en Facebook-post.

– I natt tok Terese sitt siste åndedrag, og hun gjorde det med familien tilstede, skriver han.

Det skjedde etter at Alvén lørdag besluttet at hun ville legges i kunstig koma frem til hun døde.

Gravid

Alvén oppdaget kreften etter at hun ble gravid i november.

Dermed ventet hun og ektemannen Glenn Boström sitt tredje barn, skriver Expressen. Åtte år gamle Charles og seks år gamle Tilde skulle få en liten søster eller bror, men slik ble det ikke.

Under graviditeten fikk Alvén en tydelig cyste på sin høyre eggstokk. Den ble operert bort, men da hun var gravid i uke 20 oppstod ytterligere komplikasjoner.

Paret måtte avbryte graviditeten.

Siste bursdag

I mars fikk bloggeren vondt i magen igjen. En ny cyste ble oppdaget og 26. april ble hun lagt inn på sykehus.

Der har hun vært siden, og onsdag forrige uke fylte hun 37-årsdagen sin fra sykesengen.

– Legene tror dette blir min siste fødselsdag og jeg har forsonet meg med den tanken, skrev hun på bloggen sin 5. juni.

Lørdag besluttet Alvén i samråd med legene å legges i kunstig koma ut livet.

I en Facebook-post skriver ektemannen at familien støtter valget.

– Hun har ikke mye krefter igjen når hun er våken, og kjenner at hun ikke orker den store angsten det innebærer å bare kjenne på at ens egen kropp sakte forsvinne bort, skrev han før Alvén døde.

Vanskelig

De nærmeste har stått sammen med Alvén hele veien.

– Jeg lovet henne at jeg skal ta hånd om barna, at jeg skal være der for barna og at jeg skal forsikre at de alltid husker mamma, sier Boström til Expressen.

På Facebook ber familien om forståelse og ro, og minner om at 37-åringen ikke ønsket å få tilsendt gaver eller blomster. Hun ønsket seg heller donasjoner til det svenske kreftfondet.

Innsamlingsaksjonen som ble opprettet 21. mai har allerede samlet inn over 460.000 kroner.