Forteller om kontakten med Ludvigsen: – Jeg var kjemperedd

– Han sa at han kjente alle. Politiet og myndigheter. Han sa at kongen var bestevennen hans. Og han sa at han kunne ringe både UDI og IMDI, og at de kunne få meg kastet ut av Norge, forteller mannen gråtkvalt.

Han er den første av de tre fornærmede som forklarer seg i straffesaken mot Ludvigsen i Nord-Troms tingrett.

Ifølge mannen, som i dag har blitt 25 år gammel, begynte den seksuelle kontakten med kommentarer på Facebook-bilder. Deretter utviklet det seg raskt til en hånd på låret under en biltur, ifølge fornærmede.

Kontakt på Facebook

Etter at statsadvokat Tor Børge Nordmo i grove trekk hadde gått gjennom bevisene i saken, inntok 25-åringen vitneboksen.

Påtalemyndigheten mener at Ludvigsen fra 2011 til 2017, en rekke steder i Nord-Norge og på hoteller i Oslo, har misbrukt mannen seksuelt i kraft av sin maktposisjon.

Mannen, som sliter fælt med å forklare seg uten å bryte sammen, forklarer seg detaljert om en seksuell relasjon til Ludvigsen, der han selv ikke turte å si fra til noen.

– Jeg følte meg helt maktesløs, forteller han.

Han forteller at han kom til Norge for omkring ti år siden. Etter en kort periode i Oslo ble han sendt til Nord-Norge.

En kveld på mottaket der han bodde, kom en gruppe mennesker på døren. Blant dem var Svein Ludvigsen, forklarer han.

Sammen med andre asylsøkere ble fornærmede invitert til fylkeshuset i Tromsø, forteller han. Der ble mannen sittende ved siden av Ludvigsen, som viste omsorg og spurte hvordan det gikk med guttene.

Med seg ut fra middagen skal guttene ha fått med seg Ludvigsens telefonnummer, med beskjed om at de skulle ta kontakt om det var noe de lurte på.

Fordi de mistrivdes fælt på mottaket der de bodde, ville guttene gjerne ha hjelp fra Ludvigsen, som de forstod hadde stor makt.

Guttene opprettet kontakt med Ludvigsen på Facebook. Der gikk det ikke lang tid før han begynte å kommentere bildene deres, mener fornærmede.

– Jeg tenkte at «hvorfor gjør han det liksom»? sier fornærmede i sin forklaring.

– Fikk hånd på låret

En dag ble mannen tatt med på biltur med Ludvigsen og en annen mann, ifølge fornærmedes forklaring. Han mener Ludvigsen ønsket å sitte i baksetet sammen med ham.

– Plutselig tok han hånden på låret mitt. Jeg var kjemperedd og tenkte at Gud skulle ta meg. Jeg ville ikke være der, sier han.