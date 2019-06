Midtstopper Renard og angriperen Le Sommer (som er Ada Hegerbergs faste spissmakker i Lyon og scoret Frankrikes første mål i VM) har begge stått over treninger. Renard sliter med en vond muskel og hvilte både søndag og mandag. Le Sommer sto over det meste av treningen mandag, men var ifølge L'Equipe med på det som skjedde etter at mediene ble sendt på dør.

L'Equipe skriver at hele seks av Lyon-spillerne i troppen har slitasjeskader etter en lang sesong som ga trippeltriumf (serie, cup og mesterliga). Ved siden av Renard (hoftemuskel) og Le Sommer (hamstring og setemuskel) er det kaptein Amandine Henry (rygg), Delphine Cascarino (ankel), Amel Majri (hamstring) og Griedge Mbock (kne).

– Ikke alvorlig

– Vi har en stor sesong bak oss, og nå er vi litt slitne. Vi har også noen skader som plager oss, sa venstreback Amel Majri under mandagens pressekonferanse, men uttrykte tro på at alle kan spille mot Norge, inkludert Renard.

– Hun har litt vondt, men det er ikke alvorlig. Det går bra.

Om Renard likevel ikke kan spille, erstattes hun sannsynligvis av Aïssatou Tounkara.

Målet er at Frankrike slår Norge og sikrer avansement, slik at alle som har behov for hvile kan få det i siste gruppekamp mot Nigeria.

Gauvin tilbake

Alle regner med at Valérie Gauvin, som ble satt ut av laget til åpningskampen etter gjentatt forsentkomming i oppkjøringen, er tilbake som spiss mot Norge. Dermed flyttes Kadidiatou Diani ut på sin vante høyrekant, der Delphine Cascarino herjet mot Sør-Korea.

Om Le Sommer ikke blir klar, kan Cascarino spille på hennes plass på venstresiden i stedet.

Sannsynlig fransk lag (4-2-3-1): Sarah Bouhaddi – Marion Torrent, Griedge Mbock, Wendie Renard (eller Aïssatou Tounkara), Amel Majri – Élise Bussaglia, Amandine Henry – Kadidiatou Diani, Gaëtane Thiney, Eugénie Le Sommer (eller Delphine Cascarino) – Valérie Gauvin.

For øvrig ble fotballen, både kvinnenes VM og mennenes EM-kvalifisering, i Frankrike helt overskygget av mandagens nyhet om at den franske NBA-spilleren Tony Parker legger opp. L'Equipe viet de 13 første sidene i tirsdagens avis til hans karriere.

(©NTB)