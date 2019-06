I likhet med i Oslo, har utleie av elektriske sparkesykler tatt av i Frankrikes hovedstad.

De elektriske sparkesyklene har blitt et hett tema i Paris. Mens antallet sparkesykler har eksplodert, har flere latt seg irritere over hensynsløs kjøring og at syklene parkeres nær sagt overalt. Antall ulykker har økt, uten at det finnes offisiell statistikk.

Dødsulykke

Få dager etter at byens borgermester, Anne Hidalgo, gikk hardt ut mot den nye farsotten, kom byens første dødsulykke.

En 25 år gammel mann som kjørte en elektrisk sparkesykkel i Paris' 18. distrikt omkom i en kollisjon med en varebil mandag kveld.

Ifølge TV-kanalen BFM overholdt han ikke vikeplikten i et kryss.

– Vi er først og fremst triste og føler med offeret og hans nærmeste. Men det er også en dramatisk påminner om at disse syklene ikke er leketøy, sier varaborgermester, Emmanuel Gregoire, til BFM.

Emmanuel Gregoire mener elsparkesyklister må bli flinkere til å følge trafikkreglene. Foto: BFM

Sverige: 27-åring omkom i ulykke med elsparkesykkel

Nylig lanserte byens borgermester en rekke tiltak for å «få slutt på anarkiet», som hun selv formulerte det. Heller ikke viseborgermesteren legger skjul på irritasjonen over de moderne fremkomstmidlene.

– Setter eget og andres liv i fare

– Sparkesyklene kjøres i trafikken, og da må de følge trafikkreglene. Så langt viser etterforskningen at dødsulykken ble forårsaket av at mannen på sykkelen ikke overholdt vikeplikten, og føreren av varebilen kan ikke klandres, sier viseborgermesteren.

– Folk må forstå at disse framkostmidlene er farlige per definisjon. Noen ganger ser vi at el-syklister, sparkesyklister, eller førere av andre moderne enheter, ikke respekterer trafikkreglene. De kjører på røde lys, opp på fortau, kjører mot kjøreretningen eller bryter vikeplikten. Også har de ingen beskyttelse. De setter eget og andres liv i fare. Denne dødsulykken er et eksempel for alle de som bruker disse framkomstmidlene, om at de må bruke dem rett, sier Gregoire.

Begrenser tilbud og bruk

Slik lyder de nye reglene for bruk av elektriske sparkesykler i Paris: