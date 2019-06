Volvo er langt fremme i skoene når det gjelder å tiltrekke seg nye kunder – eller holde på de kundene de allerede har ved å tilby nye og interessante tjenester. Og på den måten styrke sin posisjon i et tøft marked.

De er også et av bilmerkene med lengst levetid. Det gjør at det går en god del tilårskomne Volvo-doninger på veiene. Både her hjemme og ute i den store, vide verden.

Nå kombinerer Volvo disse to tingene ved å tilby tjenesten "Tow for Life", noe som forholdsvis fritt oversatt betyr noe slik som: Bilberging for livet.

Får hjelp ved stopp

I praksis betyr dette at om du blir stående langs veikanten med motorstopp eller andre problemer, har du gratis bilberging fra Volvo. Uansett alder på bilen. Tjenesten er gratis.

Bilen fraktes til nærmeste Volvo-verksted, hvor den selvfølgelig fikses med originale Volvo-deler. Noe som ikke alle eire av eldre Volvo-modeller nødvendigvis hadde valgt om de kunne velge selv. Noen ganger får man kjøpt såkalte piratdeler billigere. Men noe skal jo Volvo, forståelig nok, også tjene penger på. Det koster så klart penger å drifte en slik tjeneste.

Argumentet som Volvo selv bruker er at dette sikrer at bilen er raskere tilbake på veien, og at reparasjonen blir korrekt utført av spesialister på nettopp Volvo.

Enn så lenge så er Tow for Life-konsptet kun tilgjengelig i USA.

Har god ordning i Norge allerede

– Volvo har, siden innføringen av ny serviceordning (Service 2.0 i Volvo-terminologi), tilbudt gratis veihjelp i Norge for alle biler som har vært del av Volvos veihjelpsprogram fra 1999, så lenge kunden har gjennomført årlig intervallservice hos et autorisert Volvo-verksted. Det forteller Erik Trosby, som er PR- og kommunikasjonsdirektør hos den norske Volvo-importøren.

– Volvo har en veldig god og bredt dekkende veihjelpsordning i Norge, som kundene gir oss gode tilbakemeldinger på. Det er i skrivende stund ikke planer om å endre denne, forteller Trosby videre, og legger til at de allerede har livstidsgaranti på originale, utskiftede Volvo-deler i Norge.

Dette i sum skal gjøre det enda enklere, tryggere og mer forutsigbart å være Volvo-eier – selv om bilen kanskje er gammel.

Nettopp her hjemme er jo gamle Volvoer veldig populært. Ikke bare som solid bruksbil med god holdbarhet. De siste årene har også interessen for klassiske Volvo modeller som 740, 240, Amazon og PV – bare for å nevne noen – økt betraktelig.

