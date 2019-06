Festvideo ryster Hockey-Norge

Videoen, som du kan se øverst, ble filmet av en lagkamerat, delt via et sosialt medium og viser en Get-ligaspiller, som har landskamper for Norge.

Dette skjedde på en tur en rekke spillere fra et Get-ligalag, i privat regi, arrangerte etter sesongslutt i vår

«Ingen kommentar» fra spiller og klubb

TV 2 har vært i kontakt med spilleren på videoen, men vedkommende vil ikke kommentere saken.

Det vil heller ikke spillerens nåværende eller tidligere lag.

TV 2 har også forsøkt å få kontakt med en rekke av de andre spillerne som var med på turen, men ingen vil kommentere saken.

Ishockeypresident Tage Pettersen, som også er stortingsrepresentant for Høyre, sier følgende:

– Vi er kjent med ryktene om en hendelse, og vi forutsetter at klubb som arbeidsgiver følger opp og håndterer dette. Dersom ryktene stemmer, er dette noe jeg og forbundet tar sterkeste avstand fra.

Antidoping Norge kjenner til saken

Ottar Eide, generalsekretær i forbundet, sier at ansvaret på dette stadiet av saken ligger hos arbeidsgiver.

– Vi har vært i kontakt med arbeidsgiveren. Vi har også forsøkt å få så mye informasjon vi kan. Men foreløpig er det flere ting vi må få på plass før vi kan si noe mer, sier han.

– Hva vet du om saksgangen og status nå?

– Vi vet at de sjekker mer rundt saken, slik at de også kan få fakta på bordet, for det er det vi trenger for å eventuelt kunne gå til andre skritt.

TV 2 vet at det har blitt tatt hårprøver av spilleren, men disse skal ikke være ferdig analysert.

Antidoping Norge har også kjennskap til saken.

– Vi er gjort kjent med forholdet og videoen, men vi har ikke sett videoen. Vi følger opp informasjonen i henhold til vanlige rutiner, sier lederen for Antidoping Norges avdeling for kontroll og påtale, Britha Røkenes, til TV 2.

– Promotering av narkotika er stikk i strid med det

TV 2 vet at spillerens nåværende arbeidsgiver er kjent med saken, men klubben vil altså ikke kommentere den. Etter det TV 2 erfarer har dog saken, enn så lenge, ikke fått noen konsekvenser for spillerens arbeidsforhold.

Norges idrettsforbund (NIF) mener dette først og fremst er en sak for spillerens arbeidsgiver.

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker, men brudd på norsk lov er det riktig å melde til politiet. Er det brudd på antidopinglovgivningen, er det de som må følge opp. Ellers er det opp til det enkelte idrettslag hvordan de vil følge opp enkeltsaker, sier spesialrådgiver Håvard Øvregård til TV 2.