Disse artistene er klare for Hver gang vi møtes

Aslag er vokst opp i en musikalsk familie og begynt å spille gitar allerede som 10-åring. Han har spilt i en rekke band under oppveksten i Hallingdal, blant andre SHAG og Kåd’nbandet (forløper til bandet Hellbillies). Aslag spiller også i bandet Respatexans som har gitt ut to album, «Almost famous» i 1998 og «Shine on». Sistnevnte ga Respatexans Spellemannprisen i 2005 i klassen country.

Han har gitt ut singler og deltatt på album med blant andre Øystein Sunde og Henning Kvitnes.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med de andre artistene og håper på masse gode musikalske opplevelser. Å høre de andre artistene sine tolkninger av Hellbillies’ låter blir spennende. Det skumle oppi alt er å tolke de andre sine låter, jeg har stor respekt for de andre som driver i låtskriverfaget. Håper at de liker tolkningene mine, sier Aslag Haugen.

Linnea Dale. Foto: Espen Solli/TV 2

Linnea Dale (28) fra Tinn i Telemark:

Linnea Dale ble vi først kjent med som 16-åring i TV 2-programmet «Idol», men hun ble for alvor en kjent stemme for det norske folk som frontfigur og vokalist for bandet Donkeyboy.

Kjempehitene «Ambitions» og «Sometimes» er streamet henholdsvis 23.290.066 og 11.500.000 ganger på Spotify. I 2010 vant Donkeyboy Spellemann 2009 for årets hit, årets nykommer og årets video – med Linnea i spissen.

Linnea har gitt ut tre soloalbum og en EP. Albumet «Wait for the morning» i 2018 høstet gode anmeldelser, og VG trillet en sekser på terningen for den første singelen «Favourite things».

– Jeg ser veldig frem til å være med på «Hver gang vi møtes», og har hørt at det kommer til å bli en kjempeopplevelse. Det blir så stas å høre tolkninger av egne låter og jeg gleder meg til å gjøre mine versjoner. Men jeg tenker det også blir ganske nervepirrende, med tanke på å skulle opptre foran så flinke artister i en såpass intim setting. Jeg gruer meg til å være borte fra familien, samtidig som det blir litt deilig med et avbrekk fra et kaotisk småbarnsliv, sier Linnea Dale.

Frida Ånnevik. Foto: Espen Solli/TV 2

Frida Ånnevik (35) fra Hamar:

Frida Ånnevik har etablert seg i Norge som en habil låtskriver, komponist og artist de siste årene. Frida vant Grappas debutantpris i 2009 og i 2010 ga hun ut debutalbumet «Synlige hjerteslag».

Frida vant tekstforfatterfondets debutantpris i 2010 som deles ut av NOPA. For sitt debutalbum ble Frida nominert i to kategorier – årets nykommer og viser – til Spellemannprisen 2010. I 2014 var Frida nominert til Spellemannpris sammen med bandet The Country.

I 2013 vant hun Spellemannpris for årets tekstforfatter med albumet «Ville Ord», og i 2016 vant hun i klassen for viser med albumet «Her bor». Albumet «Flyge fra» kom ut høsten 2017, og det vanket en ny Spellemannspris i kategorien viser.

Frida har vunnet flere priser, blant annet Prøysenprisen i 2015. I 2018 var Frida med i TV 2s underholdningsprogram «Århundrets stemme», hvor hun kom til semifinalen.

– Jeg ser fram til å bli kjent med alle, både de jeg kjenner fra før og de jeg nå møter for første gang. Det er jo veldig fine, artige folk som jeg får henge med, høre på og spille for. Og det er en veldig spennende prosess å gå inn i de andres låter, å finne noe i hver enkelt låt som jeg kicker på, for så å forstørre akkurat det. Jeg har virkelig digga å jobbe med låtene og håper det kommer ut og fram. Men det jeg ikke er vant til er å synge det direkte til dem som har laga det, så det kan det hende jeg gruer meg litt til. Jeg har ikke så mye erfaring med at andre spiller låtene mine, så det blir nok også både rart og spennende, sier Frida Ånnevik.

Morgan Sulele. Foto: Espen Solli/TV 2

Morgan Sulele (26) fra Bærum:

Med låter som «Bare Min», «Jeg Vil Heller Ha Deg», «Lakenet» og «Høyt Over Oslo» har Morgan Sulele markert seg som låtskriver og artist.

Gjennombruddet kom sommeren 2015 da hiten «Bare Min» ble gitt ut. Låten var Spellemann-nominert for «Årets Låt» i 2016. Albumet «Morgan Sulele» som ble utgitt i 2016 gikk inn på topp tre på VG Lista (album), og lå der i over 20 uker.

Totalt har Morgan Sulele 70 uker på topplisten (single) siden sommeren 2015. Antall streams totalt er over 120 millioner. Som låtskriver har Morgan Sulele samarbeidet med blant andre Katastrofe, Staysman & Lazz, Innertier og Tungevaag & Raaban, noe som har ført til suksess.

Sulele skrev Tungevaag & Raabans «All For Love», som var nominert til årets Dance/Elektro på svenske Grammis 2019. Sulele står bak tre låter som er topp 40 i Norge, sin egen låt «Helt Ærlig» med OnklP, «Million Lights» med Tungevaag & Raaban og «Trenger En Mann» med Staysmann & Lazz. -

– Jeg gruer meg mye, men jeg gleder meg mer. Dette tror jeg blir en sinnssykt fin opplevelse, med masse flinke folk. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og tror faktisk det blir en opplevelse for livet, sier Morgan Sulele.

Tuva Syvertsen. Foto: Espen Solli/TV 2

Tuva Syvertsen (36) fra Brønnøya/Oslo:

Tuva Livsdatter Syvertsen er best kjent som felespiller, vokalist og frontfigur i musikkgruppen Valkyrien Allstars. Høsten 2006 mottok gruppen Grappas debutantpris og ble i 2007 Spellemannnominert i åpen klasse for albumet «Valkyrien Allstars».

Albumet solgte til platinaplate i 2008. Tuva og Erik Sollid fra Valkyrien vant Edvard-prisen for årets nykommer i 2015. Tuva Syvertsen har gitt ut albumet «Jazz at Berlin Philharmonic VI: Celtic Roots», et livealbum med Knut Reiersrud, Ale Möller, Eric Bibb, Aly Bain, Fraser Fifield, og Olle Linder.

I 2019 kom albumet med rap-duoen Ei Saa Peittää. Tuva har sammen med Aslag Haugen gitt ut singelen «Det som sner» i 2013, «Skamløs» med Big Daddy Karsten og «God kok» i 2018. Å stagnere er det siste musikeren Tuva Syvertsen ønsker og hun utfordrer seg selv stadig i nye prosjekter og samarbeid, alt fra teater, Hollywood-film, musikksamarbeid med andre musikere og som medlem i rap-kollektivet HEADS.

Tuva har deltatt i «Stjernekamp» på NRK, hvor hun endte i finalen.

– Jeg tror nok de har vært litt lure, sleipe og smarte siden det var Odd Nordstoga selv som ringte meg og fortalte at både han og Frida Ånnevik skulle være med. Da var det ikke lett å si nei. Dette er to musikere jeg omgås med, vi pleier å bookes til samme steder og som jeg ser opp til. De har et låtmateriale som jeg gleder meg til å velge fra. Aller mest gleder jeg meg til å spille selv, jeg er spent på hvordan tolkingene blir mottatt. Jeg skal uansett gjøre det på min måte så får vi håpe alle artistene er gode til å ljuge om de ikke liker det, sier Tuva Syvertsen.

Chris Holsten. Foto: Espen Solli/TV 2

Chris Holsten (26) fra Lillestrøm:

Allerede som 26-åring hadde Chris Holsten over 70 millioner avspillinger på Spotify, og han har levert låter som har gått til topps på lister både i Norge og i Sverige.

Holsten har stått på scenen på flere store events og i underholdningsprogram på TV. I 2014 hyret Broiler inn Chris på monsterhiten «Rays Of Light».

Sommeren 2016 signerte Chris med Warner Music Norway og gjorde låten låten «On My Own». Senere har Chris hatt flere hits, som «Mexico», «Echo» og «Love Like This».

I skrivende stund har platina-sertifiserte «Mexico» opp mot 10 millioner avspillinger på Spotify. Chris Holsten ble Årets artist under NRJ Music Awards 2018, og høsten 2018 tok han femteplass i NRKs underholdningsprogram «Stjernekamp». Chris Holsten slipper ny musikk i 2019.

– Første gang jeg så «Hver gang vi møtes» tenkte jeg at om jeg en gang ble spurt om å være med så ville det være en bekreftelse på at jeg har gjort noe riktig. Jeg liker spesielt godt at man som seer blir kjent med artistene som mennesker, ikke bare som musikere, låtskrivere, vokalister. Det er stor stas og litt surrealistisk å bli spurt om å være med, og spesielt med denne gjengen som for meg består av flere folk jeg har sett opp til lenge. Jeg gleder meg til det som kollegaer kaller for tidenes opplevelse, avslutter Chris Holsten til TV 2.