Politiet får tre helikoptre av typen Leonardo AW169. Nå er de to første helikoptrene på plass i Norge.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og politidirektør Benedicte Bjørnland var tirsdag på plass på Gardermoen for å se på de nye flymaskinene, som har en pris på 313 millioner kroner.

– Det betyr mye. Disse politihelikoptrene brukes til søk når personer er savnet, de brukes til spaning og observasjon til støtte for mannskap på bakken, og de er også en løftekapasitet. Når vi har en skarp situasjon og det er behov for å bruke for eksempel beredskapstroppen, så kan disse helikoptrene løfte mannskaper og frakte de dit situasjonen er, sier politidirektøren.

Kan frakte personell

Sjefen for politiets helikoptertjeneste, Freddy Roseth, påpeker at den mest iøynefallende forskjellen i forhold til de gamle helikoptrene er størrelsen.

– Nå får politiet en begrenset, men reell transportkapasitet, sier Roseth.

– Nå får dere tre i stedet for ett og et halv helikopter, med tanke på hvor mye vedlikehold som krevdes på de gamle helikoptrene. hva betyr det?

– Det gjør at vi har flymaskiner mer teknisk tilgjengelig gjennom hele året og at tjenesten blir mer robust.

Topp moderne

De nye helikoptrene settes i drift etter hvert som mannskap blir opplært og sertifisert til å operere helikoptrene.

– For de som bruker det, er det et topp moderne helikopter med ny avionikk. men det er også en langt forbedret sensorkapasitet sammenlignet med hva vi hadde tidligere, sier Roseth.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier helikoptrene innebærer ett grep for å bedre beredskapen.

– Det betyr for eksempel at beredskapstroppen her i Oslo kan komme til Møre og Romsdal i løpet av kort tid. Den spisskompetansen man har her på det sentrale Østlandsområdet kan nå hjelpe hele Sør-Norge i løpet av kort tid og det er vi veldig glad for.

Politiets eksisterende helikoptre av typen EC135 T2+ er gamle og trenger mye vedlikehold. TV 2 har tidligere meldt at helikoptrene slår sprekker når de flyr. Ett av helikoptrene var leaset av britisk politi, som hadde tatt det ut av tjeneste på grunn av alder og gangtid.