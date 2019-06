Voldtatte kvinner og barn risikerer fengsel hvis de gjør det religionen fordømmer

Alba Lorena Rodriguez (31) er en av disse tre. Hun har tilbrakt de siste ti årene i fengsel. De ble alle dømt til 30 års fengsel for brudd på landets abortlover i 2009.

Alba Lorena Rodriguez har tilbrakt ni år i fengsel for brudd på antiabort-loven i El Salvador før hun ble løslatt. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP) Foto: Marvin Recinos

– Hvordan var det mulig at jeg var offeret, så ble jeg fengslet, sa hun til TV-programmet Fokus dagen etter løslatelsen.

– Jeg ble voldtatt av min egen bror og to andre menn. Jeg fødte 20 dager etter min mor døde, jeg var fem måneder på vei, fortalte hun.

Det premature barnet døde, og Rodriguez ble dømt for drap.

Fremdeles sitter 15 kvinner fengslet i El Salvador og håper på at sakene deres skal bli gjenopptatt. Håpet har fått ny kraft etter at en rystende sak fra Paraguay kom i medienes søkelys verden over.

Kastet i fengsel

Imelda Cortez (20) fra Paraguay ble systematisk voldtatt av sin voldelige stefar. Hun har selv forklarte selv at hun ikke visste at hun var gravid før barnet ble født på et toalett i 2017.

Cortez ble hastet til sykehuset av sin mor. Der mistenkte en lege henne for å ha gjennomført en abort, og hun ble fengslet tiltalt for brudd på abortloven - selv om barnet beviselig var uskadet og i live.

Imelda Cortez klemmer slektninger etter at hun ble frikjent og løslatt i retten i Paraguay i 2018. Foto: Marvin Recinos/AFP

Hun ble likevel sittende fengslet fordi hun ikke hadde informert noen om graviditeten.

Saken ble omtalt verden over, og debatten tok virkelig av i Latin-Amerika. Cortez ble i retten frikjent for brudd på abortloven, og dommeren la vekt på at hun hadde blitt utsatt for overgrep siden barndommen.

Millioner av ulovlige aborter

Det utføres anslagsvis en halv million ulovlige aborter bare i Argentina hvert år, og siden 1983 har 3030 kvinner og jenter har mistet livet i disse farlige inngrepene, ifølge Amnesty International.

Kun en av fire aborter i regionen gjøres på en trygg måte, og 760.000 kvinner må ha helsehjelp på grunn av komplikasjoner etter de ulovlige abortene, ifølge tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Det er økende krav om liberalisering av abortlovene i Latin-Amerika generelt, og Argentina spesielt. Reaksjonene da kongressen i Argentina stemte mot å innføre mer liberale abortlover i august 2018 heftige. Flere hundre tusen mennesker tok til gatene i demonstrasjonstog.

Demonstranter har kledd seg i drakter fra HBO-serien A Handmaid's Tale.

Bevegelsen kalles ofte «Den grønne bølgen» på grunn av de grønne skjerfene og bannerne demonstrantene bruker.

– Selv om loven ikke blir endret, så skjer det gjerne en mental endring litt etter litt. I Argentina har leger tidligere blitt presset til å angi pasientene sine, vi får håpe det er i ferd med å endres, sier Austveg.

Abortlover i Latin-Amerika og Karibien De fleste latin-amerikanske land har strenge abortlover. Seks land har totalforbud mot abort. Det er: El Salvador, Den dominikanske republikk, Haiti, Nicaragua, og Surinam Følgende land tillater abort hvis kvinnen risikerer livet: Brasil, Chile, Guatemala, Mexico (minus Mexico City), Panama, Paraguay, Venezuela. Disse landene tillater abort for å redde kvinnens fysiske helse: Argentina, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Peru. Følgende land har selvbestemt abort: Uruguay, Mexico City, Guana og Cuba. Kilde: Guttmacher.org

Det høye antallet ulovlige aborter i Latin-Amerika skyldes blant annet dårlig tilgang til prevensjonsmidler.

Dessuten mener mange konservative katolikker mener også at prevensjonsmidler er syndig.

Det paradoksale er at til tross for abortforbud, er det ikke noe sted i verden, så mange graviditeter ender i abort, ifølge tall fra Guttmacher.

Norske myndigheter har anbefalt argentinske myndigheter å ikke straffeforfølge kvinner og jenter som har tatt abort. Anbefalingen ble gitt under FNs periodiske gjennomgang for Argentina i november 2017.

Samtidig vil den norske regjeringen gjøre justeringer i vår egen abortlov.

– I 2008 var det anslagsvis 47.000 farlige aborter på verdensbasis årlig. Nå antar forskere at dette tallet er halvvert. Hovedårsaken til det er at flere og flere land innfører mer liberale abortlover, sier Austveg.

Hun mener det kan ha negativ signaleffekt på katolske land som står på trappene til å liberalisere sine egne lover.