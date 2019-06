Grove bryteboller bakt med cottage cheese

12-14 stk. Oppskriften kan dobles.

3 dl melk

400 g cottage cheese

25 g smør eller 2 ss olje

1 ts salt

25 g gjær

1 dl havregryn

4 dl sammalt hvete, grov

ca. 5 dl hvetemel (begynn med 3 dl)

egg til pensling

linfrø, valmuefrø eller sesamfrø til dryss

Varm melk, cottage cheese og smør/olje til fingervarmt.

Elt sammen melkebandlandingen, salt, grov sammalt hvetemel og ca. 3 dl hvetemel for hånd eller i en kjøkkenmaskin. Tilsett resten av hvetemelet litt etter litt til du får en glatt, smidig, men ikke for fast deig. Dekk til bakebollen og sett til heving 30-40 min.

Ta deigen ut på bakbordet, elt sammen, del i 12-14 biter og trill ut til runde boller.

Sett bollene med litt avstand på et bakepapirkledt stekebrett, slik at bollene vil ese sammen under etterhevingen. Dekk med et klede. Etterhvev i 30-40 min.



Pensle med egg og dryss med frø.



Stek i varm stekeovn 225°C i 12-15 min på midterste rille.



Avkjøl på rist. Vil du ha myk skorpe avkjøl under et klede.