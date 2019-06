Han var kongens mann – her er politiets bevis mot Ludvigsen

Litt før klokken ni tirsdag morgen ankom Svein Ludvigsen Nord-Troms tingrett sammen med sine forsvarere, Kai Vaag og Per Zimmer.

På spørsmål om han erkjenner straffskyld etter tiltalen, svarte 72-åringen «nei».

Påtalemyndigheten mener at Ludvigsen har misbrukt sin maktposisjon som fylkesmann til å utnytte tre mannlige asylsøkere seksuelt.

Politiet mener at 72-åringen har lurt en eller flere av ofrene til å tro at han hadde makt til å gi og frata statsborgerskap, noe han ikke hadde.

Bilde av nakne personer

Den ene fornærmede, en mann født i 1993, skal ha blitt utnyttet fra 2011 og frem til høsten 2017. De to andre fornærmede, også de menn i 20-årene, skal ha blitt utnyttet seksuelt i 2014.

Overgrepene skal ha skjedd i biler, i Ludvigsens hjem, på ei hytte, på fylkeshuset i Tromsø og på ulike hoteller.

Da statsadvokat Tor Børge Nordmo holdt sitt innledningsforedrag torsdag morgen, gikk han gjennom bevisene påtalemyndigheten mener å ha mot den tidligere samfunnstoppen.

Politiet har sikret seg overvåkningsbilder som viser Ludvigsen sammen med en av de fornærmede som forlater Scandic Hotel Grensen i Oslo.

Påtalemyndigheten har også et bilde som viser to nakne personer på et hotellrom.

Det vil også bli lagt frem bankutskrifter og reiseregninger fra ulike hotellopphold. Utdrag fra Ludvigsens hyttebok, samt bilder tatt på hytta, vil også bli fremlagt i retten.

AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo skal føre saken mot Svein Ludvigsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Scanpix

Ba om penger

Påtalemyndigheten har også sikret seg Messenger-samtaler mellom Ludvigsen og en eller flere av de fornærmede.

I innledningsforedraget viste aktor til en samtale der en av de fornærmede, en mann født i 1992, spurte Ludvigsen om å få penger. Da svarte Ludvigsen, som da var i USA, at offeret kunne få en burger, før han la til: «Spørs hva jeg får igjen». Fornærmede lurte også på hvor lenge det var til Ludvigsen kom til Oslo.

Svein Ludvigsen og straffesaken mot ham - Norsk politiker fra Høyre. Født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms - Nestleder i Høyre i perioden 1990–1991. Stortingsrepresentant for Troms i årene 1989–2001 og leder av næringskomiteen i 1993–1997. - Fiskeriminister i perioden 2001–2005. - Fylkesmann i Troms fra 2001 til 2014, men tiltrådte først i 2005. - Desember 2015 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep. - Saken ble henlagt i april 2016 på grunn av bevisets stilling. Desember 2017 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep på nytt av en annen person. - 3. januar 2018 ble Ludvigsen pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann. Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede, inkludert overgrepsanmeldelsen som ble henlagt. Alle tre kom til Norge som asylsøkere. - Torsdag 4. januar ble han varetektsfengslet i en uke. Uken etter ble fengslingen forlenget med fire uker til 8. februar. Han ble deretter løslatt. - Han erkjenner ikke straffskyld. Før sommerferien i fjor tok Ludvigsen selv initiativ til å bli avhørt på nytt, med henvisning til at han ikke hadde hatt tilgang til egne notater under avhørene. - I august sendte statsadvokat Tor Børge Nordmo saken tilbake til politiet slik at de kunne sluttføre etterforskningen. - Onsdag 28. november tok statsadvokaten ut tiltale mot Ludvigsen. Rettssaken er berammet i Nord-Troms tingrett 11.–25. juni. Kilde: NTB/TV 2

Politiet har også sett på søkehistorikken, e-postene og kalenderavtalene til 72-åringen. Dette vil bli fremlagt som bevis i retten.

De fornærmedes helseopplysninger vil også være tema i rettssaken.

En av de fornærmede er lettere psykisk utviklingshemmet. En annen av de fornærmede, mannen som skal ha blitt utnyttet i syv år, har blitt utredet for senskader etter de påståtte overgrepene fra Ludvigsen. Konklusjonen av utredningen er ikke offentlig kjent.

Ønsket Ludvigsen som verge

De fornærmedes historikk fra de ankom Norge som asylsøkere og frem til i dag vil også stå sentralt i straffesaken. En av de fornærmede skal blant annet selv ha ønsket å få Svein Ludvigsen oppnevnt som sin verge da han søkte oppholdstillatelse i Norge i 2011.