Det er særlig to argumenter mange bruker mot elbil. Rekkeviddeangst er det mest utbredte. Men etter hvert som produsentene har tatt i bruk større batterier, og forbedret teknologien, går nå enkelte elbiler over 600 kilometer på én lading. Da er ikke rekkeviddeangst veldig aktuelt lenger.

Det andre argumentet vi hører ofte, er at folk ikke ønsker å vente i timevis på at bilen lades. Nå ser også dette argumentet ut til å henge i en tynn tråd. I alle fall for enkelte bileiere.

Igjen er det nemlig Tesla som tar innersvingen på konkurrentene. Denne gangen med å oppgradere programvaren på storselgeren Model 3 til å kunne lade 250kW på sine egne superladere og 200 kW på ladere fra Circle K, Ionity og Fortum.

Dermed kan du lade elbil, med lang rekkvidde, på kun et kvarter.

Ikke for alle modeller

Tesla Model 3 er første elbil med så høy ladefart – og oppgraderingen av programvaren til disse bilene startet i helgen.

Programvaren kommer i form av en trådløs oppdatering. Eier vil bli varslet gjennom en beskjed på bilens display eller i appen til bilen. Oppgraderingen gjøres fortløpende og i løpet av et par uker er planen at alle Model 3 skal ha fått den.

Foreløpig er det kun Model 3 som vil motta denne muligheten, og da modellene Long Range og Performance.

1.500 kilometer på en time

For Long Range og Performance-modellene vil den nye oppdateringen bety vesentlig kortere ladetid. Med 250kW skal man få ladehastighet på over 1.500 kilometer på en time. Da begynner det virkelig å hjelpe.

Dette er naturlig nok "peak-effekten", i en kortere periode under gode forhold, som igjen betyr varmt batteri som ikke er kjørt helt tomt.



Tesla Model 3 blir med dette markedets raskest ladende bil.

Les også: Nei – ikke alle kjøper elbil ...

Kan komme i S og X også

Med Model 3 skiftet Tesla fra egen ladeteknologi til CCS som er den standarden de fleste europeiske produsenter bruker.

Når det gjelder nye modeller av Tesla Model S og X vil disse også fra nå av leveres med CCS-adapter. Dette vil gjøre det mulig å lade også disse på de nye V3-laderne.

Enn så lenge har vi ingen informasjon om at disse modellene i fremtiden vil oppdateres med en liknende programvare som Model 3. Men det skal være mulig – så det er jo lov å håpe.

Det går tusenvis av slike biler i Norge og raskere ladning vil bety mindre kø ved ladestasjonene og raskere lading for folk på farten.

Les også: Denne elbilen blir en prisbombe

Video: Bli med på var aller første kjøretur i Tesla Model 3