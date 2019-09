Maria (24) fant familien sin i TV 2-program – slik går det med henne i dag

Maria Flor Gjerde havnet på barnehjem nesten med en gang etter at hun ble født. I papirene står det at faren og søsteren leverte henne til adopsjon fordi moren hennes døde.

Dessverre fremstår all informasjonen rundt Marias adopsjon som uklar, og spørsmålene er mange.

Til Kirkenes

Hun kom til Kirkenes da hun var fire år, og i en alder av 24 er hennes høyeste ønske å finne ut av fortiden.

– Det jeg lurer mest på er hvorfor jeg ble adoptert bort, og ikke storesøsteren min – og hva som egentlig skjedde med moren min da hun døde under fødselen, forteller Gjerde.

Hun forteller at hun har lyst til å finne ut mer om hvor hun kommer fra og om familien sin. Til tross for at hun har bodd i Norge hele sitt liv, føler hun inni seg at Peru også er et slags hjem.

– Da jeg kom til Norge følte jeg meg ganske annerledes. Det tok lang tid før jeg følte meg stolt over mine peruanske røtter, innrømmer hun.

Drar til Peru

Sammen med TV 2-programmet «Sporløs» drar hun tilbake til Peru i håp om å finne ut mer om sin egen barndom. Ønsket er å komme i kontakt med noen slektninger som kan fortelle mer om hvorfor det ble som det ble.

Vel fremme i Peru, mer bestemt i byen Cusco, møter de etterforskeren og tolken David Nostas. Han har erfaring med forsvinningssaker i hele Latin-Amerika.

Tolken setter umiddelbart i gang prosessen med å finne historien til Maria på det lokale folkeregisteret.

Nostas finner kjapt ut at moren døde 24. mai i 1994. Maria er født 18. mai i 1994. Hun får også se et bilde av moren, noe hun aldri før har sett.

– Jeg har alltid lurt på hvordan hun så ut og hvor jeg fikk mitt utseende fra, smiler hun rørt.

Huskes av nonne

I Abancay, det lille stedet hun bodde sine første år, minnes Maria igjen mye. Hun kjenner umiddelbart igjen barnehjemmet hun bodde på. Der treffer hun også Lucia, en nonne som husker Maria fra tiden hun bodde på barnehjemmet.

– Alle likte henne for hun var så annerledes. Hun var så aktiv og lekte med alle, forteller nonnen til TV-kameraene.

I jakten etter Marias far tyr etterforskeren til den lokale radioen for hjelp. Og responsen er god. Noen ringer inn og sier at de kjenner faren hennes og at han bor i landsbyen Lucre som ligger 3000 meter over havet.