Lill-Jeanette Fallan (44) pakker ut på Rikshospitalet.

Hun skal gjennom en stor operasjon.

– Nå skal jeg fjerne begge de friske brystene mine og i samme operasjon skal de lage nye bryster av en stor hudlapp på magen, sier 44-åringen til TV 2 dagen før hun skal opereres.

For 1,5 år siden tok Jeanette en blodprøve som påviste det arvelige BRCA-genet, en genfeil som gir svært høy risiko for å få brystkreft og underlivskreft. Jeanette ble anbefalt å fjerne brystene for å redusere risikoen for kreft.

– Jeg gjør jo dette fordi det er 85 prosent sjanse for at brystene kan bli syke, og i min situasjon. med to små barn. kan jeg ikke leve med det. Jeg gjør dette for barna mine og familien min, sier Fallan.

Flere tusen har genfeil

Arvelig kreft er sjeldent. Men noen former for bryst- og eggstokkreft og en type tarmkreft er arvelig. Det anslås at flere tusen nordmenn lever med arvelig genfeil uten å være klar over det.

– Jeg ønsker at folk skal få vite at det har et valg, man kan snakke med fastlegen og ta en blodprøve. Det er fælt å si det men når det er så ille at man går og bærer på dårlige gener, så er jo dette noe man kan gjøre noe med, sier hun.

Operasjonen på Rikshospitalet er svært avansert. Først fjernes brystene før nye bryster lages av fett fra magen. I ti timer ligger Jeanette på operasjonsbordet og seks kirurger er involvert.

ETTER OPERASJON: Lill Jeanette Fallan møter plastisk kirurg Haris Mesic ved Oslo universitetssykehus etter operasjonen.

Større fokus

Etter operasjonen er hun sliten, men ved godt mot. Rekreasjonen har gått bra, etter en uke på sykehuset blir hun skrevet ut.

– Herregud for en reise, men nå er det over liksom. Jeg har vært så mye redd, men nå har jeg redusert risikoen for kraft dramatisk, sier hun.

Til helgen arrangeres den første konferansen om arvelig bryst og eggstokk-kreft i Norge. Jeanette mener det er på høy tid å få fokus på at arvelig genfeil kan gi kreft.

– Jeg vil ikke spre frykt, men i noen familier der mange kvinner har hatt bryst og eggstokkreft så vit at det er sjanse for at det er arvelig. Ta testen og så vet du, da kan du komme sykdommen i forkant, sier Fallan til TV 2.