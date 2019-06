Svenske Sebastian Larsson ble utsatt for netthets etter han forårsaket straffe når Sverige møtte Spania i Norges EM-kvalifiseringsgruppe i går.

Larsson hadde armen i unaturlig posisjon i straffefeltet, og lagde straffe for Spania. Sergio Ramos var sikker fra elleve meter, og sendte Spania i ledelsen etter 63 minutter. Sverige tapte til slutt 0-3, og nettangrepet mot Larsson lot ikke vente på seg.

34-åringen beskriver tapet som tungt på sin egen Instagram-konto, og takker for støtten både i Spania og hjemmefra. Videre uttrykker han sin stolthet over å representere det svenske landslaget, før han deler sine tanker om netthatet.

– Jeg vet at den store majoriteten er der og støtter oss selv når det er tungt. Men det finnes en liten, og høylytt gruppe mennesker som i hvert tilfelle sprer hat på sosiale medier. Det er et samfunnsproblem. Det har gått så langt at vi spillere (og det påvirker virkelig ikke bare oss) mer eller mindre trekker på skuldrene av hatet. Men det er og forblir uakseptabelt. Vi er flere som må gjøre mer for å få bort hatet. I morgen påvirkes noen som tar det betraktelig hardere enn meg.

Flere av de svenske spillerne reagerer sterkt på netthatet landslagskollegaen har fått.

– Sosiale medier i dag er en spøk. Blir det enda en sånn storm nå... Vi skal stå opp for Sebbe nå, sa Ponuts Jansson til Aftonbladet etter kampen.

– Det begynner å bli en del av hverdagen nå dessverre. Det hører ikke hjemme her eller noe annet sted. Det er fryktelig på alle måter. Hatet er noe jeg ikke ønsker noen må oppleve. Jeg er ikke urolig for Seb, han er sterk. Men jeg er urolig for hatet som er der ute. Det er tragisk, sa Emil Forsberg til samme avis.

Mikael Lustig ønsker å henge ut netthaterne.

– Forhåpentligvis kan media lete fram hvem som skriver og henger ut folk. Jeg vet ikke om det er lov å gjøre i Sverige. Vi tar i mot kritikk, men dersom det er fornærmelser så håper jeg at vi kan henge ut dem også, sa Lustig.