Det norske folk har blitt godt kjent med mamma May (52) og pappa John (61) gjennom sønnene sine store idrettsprestasjoner.

Fra sidelinjen i skisporet, og på hjemmebane, har de heiet Petter (33), Tomas (29) og Even (23) frem siden tidlig alder.

Nå går de hver til sitt etter 37 år, ifølge Se og Hør.

– I en livskrise nytter det ikke å synes synd på seg selv, og dyrke sorgen. Livet går videre. Min førsteprioritet er å være der for gutta mine, sier John til ukebladet.

Nyheten kommer et halvt år etter at Petter Northug annonserte at han legger skiene på hylla for godt.

Også da var det 33-åringens nærmeste som først ble informert om valget.

– Det var pappa som først fikk beskjeden. Han var på besøk før helgen. Vi pratet ikke direkte om det, men generelt om det. Han kjenner meg såpass godt. Jeg følte vi gjorde det sammen. Brødrene mine har jeg ikke snakket så mye med. Tomas vet at det er tid for noe annet, sa Northug under pressekonferansen, der han fortalte om valget.

– Hvordan var reaksjonen fra dine nærmeste?

– Veldig forskjellige. Foreldrene mine syntes det var godt få det ut av verden. Venner og andre syntes det var trist og ønsket jeg skulle fortsette med dette. Det har vært veldig stort sprik i reaksjonene, sa Northug videre.