Fotballryktene: – Solskjær har sju Premier League-spillere på ønskelisten

Ole Gunnar Solskjær ønsker å bli ferdig med sommerhandelen så fort som mulig. Aller helst bør det meste være på plass før spillerne samles 1. juli.

Nordmannen har bestemt seg for at Aaron Wan-Bissaka skal bli klubbens nye høyreback. Nå har Manchester United bestemt seg for å legge inn et nytt og forbedret bud på Wan-Bissaka, skriver Sky Sports og Mirror.

Atletico Madrid-keeper Jan Oblak har bestemt seg for å forlate den spanske klubben i sommer, skriver ESPN. Manchester United og PSG er klubbene Oblak helst ønsker å spille for.

Bortsett fra Oblak og Wan-Bissaka skriver ESPN at følgende seks spillere er ønsket på Old Trafford: Harry Maguire, James Maddison, Ryan Fraser, Declan Rice, Ryan Sessegnon og Sean Longstaff.

Hva med Danny Rose? Manchester Evening News spekulerer i at Rose-interessen kanskje vil blomstre opp igjen etter at venstrebacken avslørte at han søker nye utfordringer.

Tottenham vil gjerne ha Marseilles japanske høyreback Hiroki Sakai (29), skriver Sky Sports.

Liverpool har bestemt seg for at Max Kruse ikke er aktuell for klubben i sommer, skriver Liverpool Echo. Werder Bremens 31 år gamle angriper kunne vært en fin backup for klubbens nåværende angrepstrio, men Liverpool vil ikke blokkere for utviklingen til Rhian Brewster. I tillegg har Divock Origi gjort sine saker svært godt når han har fått sjansen i vår.

Barcelona vil gjøre et siste støt for å sikre seg Ajax-stopperen Matthijs de Ligt. Den katalanske storklubben har på ny startet forhandlinger med Mino Raiola, De Ligts agent, skriver ESPN. PSG lurer også i kulissene.

Manchester City har hatt Rodri øverst på ønskelisten en stund. Nå kan en overgang nærme seg. 22-åringen har nemlig signalisert at han ønsker seg bort fra Atletico, skriver AS.

Donny van de Beek vil gjerne til Premier League. Ajaxs offensive midtbanespiller imponerte i Champions League og kan være aktuell for Tottenham og Manchester United, skriver Talksport.