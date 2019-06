Mandag ettermiddag meldte Oslo politidistrikt om det at hadde vært en eksplosjon ved Uno X ved Sandvika Storsenter.

Meldingen kom fra personer i området som hadde hørt et kraftig smell.

Nødetatene stilte med store styrker for å få kontroll på brannen og opprettet en sikkerhetssone rundt stasjonen i fare for ny eksplosjon.

Etter tre timer med store ressurser på stedet, meldte Oslo 110-sentralen på Twitter, at faren for en ny eksplosjon er liten.

Letter på trykket

Gjennom natta har politi, brannvesen og representanter fra Uno X jobbet ved stasjonen i Sandvika.

Natt til tirsdag ble eksperter fra Danmark hentet inn, og klokken seks startet de arbeidet med å lette trykket på de øvrige tankene.

E18 (16) Sandvika: Avkjøring mot E16, og påkjøring fra E16 i retning mot Oslo er fortsatt stengt pga opprydningsarbeid. Fv. 618 Sandviksveien er stengt ved Kadettangen. pic.twitter.com/YginzoP7Xp — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) June 11, 2019

– Ekspertene ankom stedet klokken 04.30, og gikk umiddelbart inn for å avklare situasjonen. Da de gjort sine undersøkelser, og fått sett de resterende tankene, konkluderte ekspertene med at de ville tømme dem. Det arbeidet, som er anslått å ta en time, startet like før klokken 6, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2 klokken 06.10.

På grunn av dette arbeidet er avkjøringen mot E16 og påkjøring fra E16 i retning mot Oslo er stengt, i tillegg til sperringer i Sandviksveien forbi Kjørbo. Foreløpig er det anslått at veien vil bli stengt en time til.

– Politi og brannvesen på stedet vurderte at veiene ville forbli stengt mens arbeidet pågikk. Som vanlig er det ganske tett trafikk på E18 på vei inn mot Sandvika. Trafikken inn mot Oslo går uproblematisk, men avkjøringene som er stengt kan skape problemer for mange. Det er skiltet til omkjøringsvei, men de har begrenset kapasitet. Det kan være lurt å se etter alternative ruter, sier Pedersen.

– Per nå ligger veiene an til å åpne klokken 7, men om man støter på utfordringer kan det endre seg, fortsetter han.

Klokken 06.41 opplyser politiet på Twitter at sperringene knyttet til av- og påkjøring til E18 inngående og ved rundkjøringene på Kjørbo vil bli opphevet i løpet av kort tid.

Stengte de to andre stasjonene

Mandag bekreftet Jens Haugland, Leder i Uno X, eksplosjonen overfor TV 2.

– Vi gjør det vi kan for å områ oss med situasjonen. Vi jobber tett med nødetatene og følger deres prosedyrer. Vi stenger også de andre stasjonene våre i Norge som selger hydrogen, sa Haugland.

I tillegg til den på Sandvika, har de to andre hydrogenstasjoner i Norge: En på Åsane og en på Hvam. Disse ble stengt mandag fram til situasjonen på Sandvika er avklart.

Lederen kunne ikke bekrefte om det var ansatte til stede på hydrogenstasjonen under eksplosjonen.

– Det kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte. Først og fremst vil jeg si at jeg er lettet over at meldingen foreløpig går ut på at det ikke er noen personskade, sa Haugland.