Natt til tirsdag rykket nødetatene ut etter melding om brann i en bil i Bergensveien ved Grorud senter i Oslo.

– Det brenner i en personbil, og det er spredningsfare til to andre biler, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2.

Kort tid etter melder han at en av bilene i nærheten også står i fyr.

Meldingen om brannen kom inn klokken 03:18, via brannvesenet.

Pedersen opplyser at ambulanse er på vei til stedet, men at det er uklart hvorvidt politiet har kontakt med andre mennesker og potensielle vitner på stedet.

Dette er tredje natten på rad det brenner biler i Oslo. Natt til mandag brant to biler ved Tåsensenteret, og en av politiets hypoteser var at den brannen var påsatt. Operasjonslederen sier det er for tidlig å si hvorvidt brannen ved Grorud senter kan settes i sammenheng med de andre brannene.

– Men det er en av tingene vi vil undersøke, sier han.

Klokken 03:39 skriver politiet på Twitter at brannen er slukket.