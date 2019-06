Se sammendrag i vinduet øverst!

– Vi er veldig skuffet. Jeg føler at media hadde avskrevet oss før kampen. De ga oss ingen sjanse, men forhåpentligvis beviste vi at de tok feil, sier Færø til TV 2.

29-åringen spiller til daglig i norsk Obos-ligaen, men holdt godt følge med det norske landslagets utenlandsproffer.

– Ikke det første laget som har slitt

Færingen var også svært nær scoring da han headet i stolpen på stillingen 1-0 til Norge.

– Vi føler at vi var litt uheldige. Etter min mening kunne det blitt 0-0 eller 1-1. På en annen dag kunne det vært et annet resultat, mener Færø.

Odmar Færø spiller til daglig for HamKam i Obos-ligaen. Foto: Arve Corneliussen

– Individuelt er de veldig gode – tekniske, sterke og raske. Men de er ikke det første laget som har kommet hit og slitt. Om du mener at de slet når de vinner 2-0, fortsetter han.

På spørsmål om å sammenligne Norge med de andre lagene i gruppen, forklarer 29-åringen at det er lettere for Færøyene å spille mot nordiske land.

– Norsk stil er mer lignende vår. Det er skandinavisk fotball. Det er lettere for oss å spille mot Norge enn Romania, for der er mer små touch, smått spill, triangler og spillere. Men når jeg ser Norge er det fantastiske spillere. De har muligheten til å gå for andreplassen. Det er jeg sikker på, sier Færø.

– Drit i i det!

De fleste hadde forventet en komfortabel seier for Norge mot et lag som er drøyt 50 plasser lavere på FIFA-rankingen. Det lugget imidlertid foran mål i store deler av kampen.

Da spillerne ble spurt av norsk presse om spillet var tilstrekkelig, trakk de på skuldrene.

– Drit i det! Tre poeng, spøker Håvard Nordtveit.

– Vi visste at det kom til å bli hardt, og at vi kom til å stange. Det var bare å mate på, mate på og fortsette. Så får vi den tidlige scoringen i andreomgang, og da kan vi kontrollere. All honnør til Færøyene. Jeg liker mentaliteten, sier Hoffenheim-eiendommen.

Martin Ødegaard beskriver kampen som andre runde i cupen.

– Vi møter et lag som gir alt og gir alt for å vinne. Da blir det litt sånn her, og med hele situasjonen føler jeg at det ikke blir helt topp, sier 20-åringen til norsk presse etter kampen.

– Gruppen lever i beste velgående

Etter Sveriges forventede tap for Spania og Romanias seier over Malta, er det bare to poeng opp til andreplassen for Norge.

– Gruppen lever i beste velgående. Det har vært masse negativitet i lang, lang tid nå. Men hvis vi slår Malta, reiser vi til Stockholm og har store muligheter, sier Kristoffer Ajer til TV 2.

Ole Selnæs mener også at sjansen for andreplassen nå er der.

– Vi har gjort det litt tøffere for oss selv enn vi hadde håpet siden vi ikke slo Sverige og Romania. Men vi klarte uavgjort, og da sier det seg selv at det fortsatt er mulig. Vi har begge lag borte. Får vi gode resultater der, sier det seg selv at vi har muligheter. Vi har selvfølgelig troen, slår Selnæs fast overfor TV 2.