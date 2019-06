Julie Strømsvåg er i disse dager del av TV 2s dekning av fotball-VM i Frankrike, men er blitt satt ut av spill etter et uhell på hotellet i Antibes mandag.

Den profilerte TV-programlederen tråkket over i trappen på vei ned fra rommet, og har tilbrakt store deler av dagen på legevakten.

Der viste røntgenbildene ankelbrudd.

– Jeg er først og fremst glad for at bruddet ikke var verre, for med en gang jeg kom inn mente legen at dette var svære greier som ville kreve en større operasjon og tre måneder med gips, sier Strømsvåg.

Skylder på trappen

Selve skylden for uhellet legger hun på trappen, som mangler ett trinn når man kommer helt ned.

– Jeg hørte med en gang at det kom et knekk, men reiste meg opp og hinket rett til resepsjonen. Heldigvis fikk jeg en vinkjøler full av is, og det hjalp på, forteller hun.



Tirsdag reiser hun hjem til Norge fra Nice, en reise som var planlagt uavhengig av ankelbruddet, men på grunn av flysikkerhetsregler fikk hun ikke gipset foten på fransk jord.

– Det var ikke lov å gipse her og så ta fly, men jeg får komme meg til legen hjemme og se hvordan de vil løse ting, sier programlederen.

– Jeg skal være med igjen i VM

Etter planen skal hun neste mandag stå på indre bane i Reims når Norge møter Sør-Korea i sin avgjørende gruppespillkamp direkte på TV 2. Den planen ønsker hun fremdeles å forholde seg til.

– Jeg ønsker ikke overskriften «Mister VM, ute med skade». Jeg skal være med igjen i VM. Uansett. Målet er å få lov til å reise ned igjen som planlagt til den kampen, sier TV 2-profilen.

Topper merkelig uke

Ankelbruddet topper en merkelig uke for TV 2s team på fransk jord, som også har inneholdt at ekspert Solveig Gulbrandsen punkterte bilen og at samme Strømsvåg ikke fikk vært med det riktige flyet på vei til Nice i helgen.

– Herregud, for et sirkus, sier TV 2s fotograf Erlend Vikene, som legger til at han føler sympati for sin kollega.

PS! Norges neste VM-kamp spilles onsdag kveld i Nice. Da står Frankrike på motsatt banehalvdel.