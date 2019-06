Se sammendrag av kampen i vinduet øverst!

Når playmakeren møter norsk presse etter 2-0-seieren over Færøyene, bekrefter han at en avgjørelse om klubbvalg vil bli tatt «en gang i løpet av de neste ukene».

Han bruker ordet når, og ikke om, han finner seg en ny klubb.

– Det går mot et toårslån eller et salg med opsjon om å kjøpe tilbake, sier Ødegaard til norsk presse etter kampen.

– Vil du ta et steg videre fra Æresdivisjonen?

– Ja, et steg videre fra Vitesse, det vil jeg.

– Men fra Æresdivisjonen?

– Det får vi se på, svarer en nølende Ødegaard og smiler lurt.

– Er det et Ajax-smil?

– Det vil jeg ikke kalle det. Jeg bare utelukker ingenting, og holder alle muligheter åpne. Det viktigste er at jeg kommer til et lag der jeg får spille og utvikle meg videre, understreker han.

Playmakeren ser imidlertid for seg en fremtid i Real Madrid.

– Målet er å ende opp i Real Madrid. Så om ikke neste år, om to eller tre år, i hvert fall å ende opp der en gang. Det er hovedmålet, slår han fast.

Nå venter en etterlengtet ferie for drammenseren etter et tett kampprogram. For sin egen del hadde han en svært vellykket landslagssamling, der han scoret sitt første mål med flagget på brystet og var blant lagets beste spillere i begge kamper.

Han beskriver møtet med Færøyene som en kamp i andre runde i cupen.

– Det var en hard kamp. De forsvarte seg godt, og gjorde det vanskelig for oss. Det var en seig kamp, men vi fikk det vi kom for, sier Ødegaard.

– Hva er mulighetene i kvalifiseringen nå?

– Det sier seg selv at de er dårligere enn før Romania-kampen, men alt er mulig fortsatt. Slår vi Romania og Sverige borte, skal det hjelpe godt. Vi må gjøre jobben vår og håpe at det holder, svarer 20-åringen.