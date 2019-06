– Jeg kan bekrefte at jeg har hatt samtaler med Espen Bjervig og Norges Skiforbund mandag. Vi har en god og konstruktiv dialog, og slik jeg tolker det, er vi begge ute etter å finne en løsning som innebærer mer forutsigbarhet gjennom klarere avtaler og vedlegg til avtalene. Vi blir ikke klare med en avtale i løpet av dagen, men må bruke den tiden vi trenger på dette, skriver pappa og manager Haakon Klæbo i en epost til VG.

Bjervig skriver i en SMS til avisen at det har vært en god og konstruktiv dialog og at en avtale ikke er signert. Han skriver videre at han ikke ønsker å si noe utover dette nå.

Pappa Klæbo sier at han imidlertid har tro på at de skal bli enige med forbundet. Han sier det ikke er penger striden handler om, men prinsipper.

– Dette handler ikke om penger, men om forutsigbare kjøreregler for utøverne i forhold til når utøver er i privat og/eller i klubb-regi, samt når det er forbundet som kan påberope seg markedsrettighetene til en utøver.

Slik VG forstår det, handler det om nye og klare retningslinjer for når Klæbo er bundet til Skiforbundets sponsorer og når han er fristilt til å fronte sine personlige samarbeidspartnere.

