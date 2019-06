– Det er rett og slett urovekkende

Landslagstrener Lars Lagerbäck synes ikke Norge leverte varene i forsvar, og mener Færøyene til tider hadde et godt tak på de norske landslagsherrene.

– Man kan jo si at de nøytraliserte oss veldig bra, så vi hadde klare problemer. Vi skapte en del sjanser, men det gjorde jo de også faktisk. Vi hadde jo flere, men det som jeg sa på forhånd, de er veldig vanskelig å bryte ned.

Lagerbäck mener spillerne ble stresset da Færøyene presset på etter Norges 0-1-scoring.

– Vi spiller litt stressende, særlig i forsvarsspillet vårt. Det blir en overambisjon og vi jager spillere og de er faktisk tilstrekkelig bra til å spille oss bort. Vi var ikke hundre prosent, og langt i fra vår måte å spille på.

Sander Berge og resten av spillergruppen var naturligvis glade for seier og tre poeng, men Berge mener de ikke presterte godt nok mot Færøyene.

– Det var deilig å ri det i land. Selvfølgelig, vi leder 1-0 og så får de litt vel mye ballbesittelse og går litt i den samme fellen som sist. Men vi holder bedre stand denne gangen, og fikk satt 2-0 og fikk bedre kontroll, sier Berge.

– Vi kan ikke slippe dem så mye inn i kampen som i dag, for i dag var vi ikke gode nok, legger han til.

– Du ser bak resultatet selv om dere tar en forventet seier?

– Vi gjør jobben og vinner 2-0. Det er solid i seg selv. Vi visste at å komme hit på kunstgress kom til å bli tøft. Spania ledet jo 3-1 her og holdt på å slippe inn 3-2. Det er ikke bare å komme hit og vinne med et par mål. Men vi har mer å gå på, og det blir vel tight mot slutten her, sier Berge.