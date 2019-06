Det opplyser varaordfører Bård Espelid i Askøy overfor TV 2 mandag kveld.

– Vi har fått tilsendt bildedokumentasjon som indikerer at vi har hatt en barrierebrist, det vil si en brist i den fysiske beskyttelsen av det hygienerommet som et høydebasseng er, sier Espelid til TV 2.

– Det er svært uheldig, for her kan det komme inn da eksempelvis dyr, og dette er en brist vi burde oppdaget selv, etter min mening, sier han videre.

Uklart om dette er smittekilden



Espelid sier at bildedokumentasjonen foreløpig ikke har blitt verifisert av kommunen, og at det er for tidlig å si om dette kan være smittekilden.

– Dette er et annet høydebasseng enn det på Øvre Kleppe. Vi foretar målinger der hver uke, og ingen av disse målingene indikerer at dette bassenget har vært infisert, sier Espelid.

– Kan dette være smittekilden?

– Det kan forklare hvordan smittekilder kommer inn i systemet, men vi må få anledning til å verifisere dokumentasjonen vi har fått. Så kan vi vurdere hva dette betyr, sier han.

11 nye på sykehus

Totalt har 42 voksne og 13 barn blitt innlagt på Haukeland universitetssykehus siden torsdag sist uke.

Askøy kommune kalte mandag ettermiddag inn til pressekonferanse.

– Vi har fokus på å forebygge, slik at ikke flere blir syke, sa Espelid da.

11 nye personer ble sendt til sykehus natt til mandag. Stadig flere blir smittet, og flere tusen personer er så langt blitt syke.

– Vi må vel konkludere med at intensiteten i epidemien er like høy i dag som i går, sier Espelid.

Saken oppdateres.