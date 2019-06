Maars Johnsen reddet tafatte Norge mot Færøyene: – En av de dårligste landskampene Norge har spilt

– En av de dårligste landskampene Norge har spilt

Men Norge slapp med skrekken mot lilleputtnasjonen. Færøyene hadde nemlig flere store muligheter til å utligne. Blant annet headet Odmar Færø i stolpen og ut fra kloss hold etter 75 minutters spill.

Dette er det gjenstående norske programmet i kvalifiseringen: 5. september: Malta (h) 8. september: Sverige (b) 12. oktober: Spania (h) 15. oktober: Romania (b) 15. november: Færøyene (h) 18. november: Malta (b)



Resultatet mandag kom mot et lag helt nede på 149.-plassen på FIFA-rankingen.

– Vi får glede oss over at vi tok tre poeng. Jeg satt med hjertet i halsen helt til det ble 2-0. Det er veldig uvanlig og uvant, men her var det veldig mye å sette fingeren på. Det som skuffer meg er intensiteten i forsvarsarbeidet. Vi var heldige som ikke slapp inn 1-1. Det var langt unna pari og en av de dårligste landskampene vi har spilt, sa tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen i TV 2s studio etter kampen.

– Norge og Lars Lagerbäck slapp med skrekken her, for Færøyene hadde en skikkelig god periode i andreomgang. Vi vant, men dette ble langt mer nervepirrende enn vi hadde sett for oss, poengterte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Spania slo Sverige 3-0 mens Romania vant 4-0 over Malta i de to andre kampene mandag. Norge har en ekstra EM-sjanse gjennom UEFAs nasjonsliga. I sluttspillet på Norges nivå går vinneren til europamesterskapet neste år. For Norges del ser det ut som semifinalen går mot Serbia, og det er tøff motstand om serberne får samlet sine beste folk og drar i samme retning.

Nære ved å sjokkere Norge

Norge dominerte stort i åpningsminuttene, men slet med å skape de store sjansene.

Først etter elleve minutters spill kom Norges første store mulighet. Markus Henriksen avsluttet fra skrått hold. Færøyenes keeper måtte gi retur, men Bjørn Maars Johnsen maktet ikke å sette inn returen.

Færøyene var imidlertid ikke ufarlige og skapte et par gode muligheter til å sjokkere Norge og ta ledelsen. Etter 24 minutter fikk midtstopper Atli Gregersen stå helt alene på bakerste stolpe og avslutte på mål. Norges keeper André Hansen reddet. Kort tid etter headet Klaemint Olsen like utenfor etter et innlegg fra kanten. Færøyene var fullt på høyde med Norge de første 35 minuttene.

Ti minutter før pause fikk Maars Johnsen muligheten i boksen etter et innlegg fra Martin Ødegaard. Han headet like utenfor.

Like før pause ble Tarik Elyounoussi liggende på kunstgresset i smerter etter å ha fått seg en trøkk i ankelen. Etter å ha fått behandling i pausen kunne han fortsette kampen.

Den første omgangen i Torshavn endte 0-0, etter en skuffende forestilling sett med norske øyne.

– Dette var meget skuffende. Da snakker vi både offensivt og defensivt. Færøyene kom til mange målsjanser, riktignok etter dødball og kontringer. Norge har skapt for lite, og det var nesten uforståelig at vi slapp til så mye, sa tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen i TV 2-studio i pausen.

– Den scoringen var viktig!

To minutter etter pause fikk Norge scoringen de jaktet på. Ole Selnæs slo inni feltet. Der dukket Maars Johnsen opp og headet Norge i ledelsen fra kloss hold.

– Maars Johnsen satte sitt fjerde landslagsmål totalt for Norge. Den var viktig, og tok mye press fra norske skuldre, poengterte TV 2-kommentar Øyvind Alsaker etter Norges scoring.

Men ti minutter senere var Færøyene Klaemint Olsen nære ved å ryste Norge igjen. Igjen headet han like utenfor etter et innlegg i boksen. Like etter måtte Tarik Elyounoussi gi seg på grunn av skaden han pådro seg like før pause. Ola Kamara kom inn for AIK-spissen. Kamara markerte seg nesten umiddelbart da han headet like over mål fra kloss hold med sin første kontakt med ballen.

Færøyene fortsatte imidlertid å yppe seg og Norge hadde en periode nok med å forsvare seg.

Lars Lagerbäck tok grep på sidelinjen da han sendte Stefan Johansen på banen for Markus Henriksen 20 minutter før slutt. Johansen overtok kapteinsbindet for Norge.

– Nesten ufattelig

Kvartet før slutt var det nesten et mirakel at Færøyene ikke utlignet. Odmar Færø, som til daglig spiller for HamKam, headet i stolpen og ut fra kloss hold etter et corner.

– Det er nesten ufattelig at den ikke gikk inn, mente Alsaker om Færøyenes megasjanse.

– For en mulighet! Du kommer ikke nærmere enn det, samtykket ekspert Brede Hangeland.

Ti minutter før slutt tok Lagerbäck ut Ole Selnæs, som hadde målgivende pasning før Norges 1-0-scoring. Fredrik Midtsjø kom inn.

I det 82. minutt punkterte King-erstatter Maars Johnsen kampen for Norge med sin 2-0-scoring. Han headet inn sin andre scoring for dagen etter et innlegg fra Omar Elabdellaoui.

– Scoringen kom etter en kjempetabbe av Færøyenes keeper. Den burde han absolutt avverget. Men Maars Johnsen roet nervene for Norge, sa Alsaker etter Maars Johnsens fulltreffer som sørget for at Norge vant 2-0.

Byttet keeper og spiss

Som TV 2 Sporten erfarte tidligere mandag startet verken Joshua King eller Sten Grytebust for Norge mot Færøyene.

Duoen startet mot Romania, men var ikke med på søndagens treningsøkt på Færøyene.

Grytebust trente alternativt med en kjenning i et kne, mens King stod over. Forklaringen til Lars Lagerbäck var at Bournemouth-spissen var sliten, og i tillegg har han en rygg som responderer dårlig på kunstgress.

André Hansen erstattet Grytebust i mål, mens Bjørn Maars Johnsen tok Kings plass i angrepet.

Slik startet Norge mot Færøyene:

(4-4-2): André Hansen – Omar Elabdellaoui, Kristoffer Ajer, Håvard Nordtveit, Haitam Aleesami – Martin Ødegaard, Sander Berge, Ole Selnæs, Markus Henriksen – Tarik Elyounoussi, Bjørn Maars Johnsen.