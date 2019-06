59-åringen ledet Stabæk mellom 2005 og 2010 og kan snart være tilbake på gamle trakter.

Bærumsklubben er på trenerjakt etter at Henning Berg forlot klubben til fordel for Omonia Nikosia på Kypros torsdag.

Jönsson bekrefter overfor lokalavisen at han befinner seg på et hotell på Fornebu, men ønsker ikke å kommentere hvorfor. Heller ingen i Stabæk ønsker å uttale seg.

Søndag kveld erfarte NRK at treneren er i dialog om Stabæk-retur.

Under Jönssons lederskap gikk Stabæk fra 1. divisjon i 2005 til seriegull i eliteserien i 2008. Bærumsklubben hadde blant annet Alanzinho, Daniel Nannskog og Veigar Pall Gunnarsson å skimte med.

Etter at svensken forlot blåtrøyene for å søke nye utfordringer har det gått nedover for Stabæk. Laget spilte 1. divisjon i 2013 og har siden vært på nedre halvdel i eliteserien med unntak av bronsesesongen i 2015.

Jönsson har siden trent Rosenborg, Aalesund og Halmstad, samt japanske Sanfrecce Hiroshima og Shimizu S-Pulse.

