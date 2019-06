Frifunnet for barneekteskap

– Retten viser i den sammenheng til forklaringen til sakkyndig vitne professor Unni Wikan. Hun forklarte at dersom kvinner bryter ut av ekteskapet, vil det blant muslimer være degraderende for kvinnens foreldre og være brudd på æreskodeks. Dette vil særlig gå ut over æren til kvinnens far og brødre.

Ut fra dokumentene som er lagt frem for tingretten, mener retten at det kan synes som om dato for fødselsattest har blitt fornærmedes fødselsdato.

– Retten legger også til grunn at det er mulig å fremskaffe forfalskede dokumenter og retten har merket seg at politiet ikke har foretatt seg noe for å få verifisert de fremlagte dokument eller annet for å avklare fornærmedes alder.

Forhåndsdømt

Tvilen om alder gjør at mannen frifinnes for både forsøk på barneekteskap og flere tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år. Han slipper også å betale oppreisning til fornærmede.

– Saken og dommen er også et godt eksempel på at enhver er uskyldig inntil skyld er konstatert av retten. Både påtalemyndighetens uttalelser i forkant og under saken, og pressens gjengivelse av disse, bærer etter min mening preg av «forhåndsdømming» og ivaretar ikke prinsippet om at ingen er skyldige før de er dømt. Det bør alle gjennom blant annet denne saken og dommen ta lærdom av, mener forsvarer Reidar Andresen.

TV 2 har ikke oppnådd kontakt med aktor, politiadvokat Cathrin Remøy.