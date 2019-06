Mandag: Se Færøyene-Norge på TV 2 eller Sumo fra kl. 20.00!

Duoen startet mot Romania, men var ikke med på søndagens treningsøkt på Færøyene.

Grytebust trente alternativt med en kjenning i et kne, mens King stod over. Forklaringen til Lars Lagerbäck var at Bournemouth-spissen var sliten, og i tillegg har han en rygg som responderer dårlig på kunstgress.

Etter det TV 2 erfarer, vokter André Hansen buret mot Færøyene. Det blir Rosenborg-keeperens første landskamp siden treningskampen mot Finland i 2016.

King blir på sin side erstattet av Bjørn Maars Johnsen. Kraftspissen har slitt med spilletiden for AZ Alkmaar denne sesongen, og ble også sittende på benken mot Romania.

– Hansen er den nest beste keeperen i Norge etter Jarstein. Så at han får muligheten nå, er ingen svekkelse. Grytebust har slitt med en skade, og derfor er det som ventet at Hansen får muligheten, kommenterer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– King er ikke veldig glad i kunstgress, og Lagerbäck må velge spillere som er 100 prosent fokuserte og motiverte fra start. Hvis King er redd for at en kamp på kunstgress skal gi ham problemer med kroppen, forstår jeg godt at Maars Johnsen får muligheten. Han har også sett bra ut på trening denne uken. Færøyene har bra med fysikk i laget, og Maars Johnsen får en viktig rolle i alle faste situasjoner – både offensivt og defensivt, fortsetter han.

Norge ligger på femteplass i gruppen med fattige to poeng på tre kamper i EM-kvalifiseringen. Det er fem poeng opp til Sverige på andreplassen.

